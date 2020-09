SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak, 17. septembar

servis

ELEKTRODISTRIBUCIJA

Danas je snabdevanje svih potrošača električnom energijom uredno. Broj telefona za prijavu kvarova je 322-084.

Planirani radovi za SUBOTU, 19. 09. 2020.

-Zbog zamene niskonaponskog ormana, bez elektične energije biće potošači u Čačku, Ulice Braće Glišić br 13, Kuželjeva od br 9 do 27 i 33 i od broja 29 do 31, Dobračina, Milete Ćurčića 8, 10, 12, 14 i 16 i javni WC, preko puta Solida, u vremenskom intervalu od 09:00 do 17:00.

VODOVOD

Kvarovi na vodovodnoj mreži: U Loznici zbog pucanja vodovodne cevi između rezervoara R4 i R5, (zatvorena voda), u Ulici Milovana Jovanovića, kod broja 14, u Ljubiću, u Ulici Dragoslava Bojića,

Kvarovi će biti sanirani u toku dana. Moguće je kratkotrajno zatvaranje vode u pomenutim ulicama dok traju radovi. Nakon popravke pukle cevi može doći do zamućenja vode u cevima. Tada otvoriti sva točeća mesta do pojave bistre vode.

U naselju Gornja Trepča vodosnabdevanje sa rezervoara R2 je normalizovano nakon dezinfekcije i pranja rezervoara.

U ostalim delovima vodosistema snabdevanje vodom je redovno.

Kvarove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži građani mogu prijaviti na telefon 5562-524.

AUTOBUSKI SAOBRAĆAJ

Autobusi na gradskim, prigradskim i međugradskim linijama saobraćaju po redu vožnje.

ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ

Polasci za Požegu i Kraljevo – po redu vožnje (322-518).

HITNA POMOĆ

Za protekla 24 sata obavljeno je 24 pregleda u ambulanti i 42 kućne poseta.

PORODILIŠTE

Tokom protekla 24 sata u Porodilištu čačanske Bolnice rodjeno je pet devojčica i jedan dečak, medju njima i jedni blizanci.

DEŽURNA APOTEKA

Dežurna apoteka je Dr Dragiša Mišović.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

U protekla 24 časa na području Grada Čačka dogodila se jedna saobraćajna nezgoda sa teškim telesnim povreda. U opštinama Ivanjica, Gornji Milanovac i Lučani nije bilo saobraćajnih nezgoda.

RADARSKA KONTROLA – U Preljini, od 08 do 12 časova i u Mrčajevcima, od 12 do 16.

VAŽNI TELEFONI

Tačno vreme – 195

Telefonski imenik – 11811

Prijava telefonskih, TV I internet smetnji 19771

Policija -192 i 363-000

Vatrogasna služba – 193

Hitna pomoć – 194

Dom zdravlja – 357 -717

Medicina rada – 324-278

Apoteke – “Dr Momčilo Katanić” 340 385 i “Dr Dragiša Mišović” 322-296

Grad Čačak – 309 – 099

JP “Gradac” – 303-200

JKP “Komunalac” – 557-8-202 I 557-8-203

JKP “Gradsko zelenilo” – 537-3-760

JKP “Čačak” – 320-666 (dispečer) i 322-618 (centrala)

JKP “Vodovod” – 303 (centrala) i 5562-524 (prijava kvarova)

Autoprevoz – 400-099, 321-651 I 349-010

Železnička stanica – 322-518

Eletrodistribucija – 322-084 (prijava kvarova) I 304-400 (centrala)

Crkva – 343-900

Turistčka organizacija Čačak – 343-721

Dom kulture – 325-071

Biblioteka “Vladislav Petković Dis” – 340-860

Medjuopštinski istorijski arhiv – 342-860

Narodni muzej – 322- 169

Umetnička galerija “Nadežda Petrović” – 322-375

Institut za voćarstvo – 325-579

Poljoprivredna savetodavna stručna služba – 320-710