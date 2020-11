Sindikat obrazovanja Čačač traži da i niži razredi pređu na onlajn nastavu

Sindikat obrazovanja Čačak uputio je Gradskom štabu za vanredne situacije i gradonačelniku Milunu Todoroviću zahtev da lokalna samouprava omogući administrativne uslove za prelazak na onlajn nastavu i učenicima nižih razreda osnovnih škola na teritoriji grada.

U ovoj sindikalnoj organizaciji podsećaju da je merama republičkog Kriznog štaba prelazak na nastavu na daljinu omogućen srednjoškolcima i osnovcima od petog do osmog razreda, i to u periodu od 30. novembra do početka raspusta 21. decembra.

– Učenici nižih razreda su uzrasna grupa u kojoj transmisija virusa jeste i te kako aktivna. Zato apelujemo na Vas da i učitelji pređu na onlajn nastavu, kako bi mogli da nastave nastavni proces koji se ionako već više od dva meseca održava sa velikim naporima i u otežanim uslovima sa povećanim obimom posla. Struka apeluje da se smanje kontakti, zar onda nije jedino rešenje sprečavanje daljeg oboljevanja učitelja, učenika, njihovih roditelja i druge populacije stanovništva sa kojima su svakodnevno u kontaktu. Sa stanjem u gradu Čačku koji je sada već treći po zaraženosti u Srbiji smatramo da situaciju ne treba dodatno otežavati, jer priznaćete, zdravlje učenika, njihovih roditelja a i naših učitelja treba da bude na prvom mestu – istakao je predsednik SOČ-a Vladimir Adžić.