SKUP KUĆNIH PIVARA U OVČAR BANJI

Kućno pivarstvo i u Srbiji ima sve više poklonika. Već tri godine, poslednjeg vikenda avgusta, proizvođači piva „u zanatskoj radinosti“ okupljaju se i u Ovčar Banji, u Planinarskom domu „Kablar“. Tako su i protekle nedelje, od 23. do 25. avgusta, „mali“ pivari iz cele Srbije došli ovde, pre svega da se dobro druže, ali i da probaju piva svojih kolega i da razmene iskustva. Već 7. septembra, organizuje se i Prvi festival kućnog pivarstva u okviru manifestacije „Plodovi zapadnog Pomoravlja“. Tada će u Zablaću ljubitelji ovog pića moći da probaju i uživaju u najrazličitijim vrstama piva.



Okupljanja kućnih pivara organizuju se dva puta godišnje, a jedno je obavezno u Ovčar Banji, gde ih je proteklog vikenda došlo oko 40, od kojih polovina ima konstantnu proizvodnju piva. Najviše ih je bilo iz Vojvodine, gde ova delatnost ima mnogo zaljubljenika, a ove godine prvi put su došli i proizvođači sa Kosova, iz Leposavića.



Srđan Jovanović iz Zablaća, četrdesetdvogodišnji monter centralnog grejanja, jedan od organizatora, koji je među začetnicima „kraft piva“ u ovim krajevima, kaže da je kućna proizvodnja piva na teritoriji Čačka, kao i u celoj Srbiji, sve popularnija. Male proizvođače, a u Srbiji ih je više od 50, pored ljubavi prema pivu, vezuje i slična strast prema proizvodnji, u isto vreme zahtevnoj, jer je reč o veoma složenom procesu, ali i zanimljivoj i nepredvidivoj.

-U Ovčar Banju smo doneli naše prizvode… Bilo je i dosta pohvala, ali na ovakvim skupovima nastojimo da ukažemo i na greške, kako bi proizvodnja bila što bolja. Iz godine u godinu, piva su nam sve kvalitetnija, a raduje i to što se u proizvodnju sve više upuštaju mladi ljudi, što znači da nam je i perspektiva dobra – smatra Jovanović.



Za proizvodnju piva on se zainteresovao 2015, a već sledeće godine počeo je da kupuje opremu i sirovine. Prva ideja je bila da to bude hobi – samo za sebe. Ali, hobi se brzo „uozbiljio“ i počeo je da proizvodi veće količine, spajajući zaista zadovoljstvo i rad.

-Pivo pravim, naravno, od četiri sastojka. Ječmeni slad, voda, kvasac i hmelj su osnova. Ali, pivo je neprestan eksperiment, jer od nekoliko desetina vrsta slada i hmelja može se dobiti neograničen broj ukusa i aroma. Zato kažemo da je ova proizvodnja stalno učenje i otkrivanje, jer ponekad čak i kada ponovite isti recept, ne morate dobiti isti ukus. To zavisi od sirovina, pre svega slada – objašnjava Srđan.



Prodaja zanatskog piva je zanemarljiv segment u celoj priči, kaže on, jer proizvodnja nije jeftina, sirovine imaju visoku cenu. Ovo pivo ljudi uglavnom kupuju u manjim količinama za neka slavlja, rođendane, slave, ali većina kućnih pivara i nema cilj da im to bude profesija od koje će da zarade. Slično je, kaže Jovanović, i u drugim zemljama Evrope, pa čak i tamo gde postoji bogata tradicija proizvodnje piva.

-Svuda je to sličan princip, samo je pitanje da li se dobre sirovine mogu naći u bliskom okruženju. U Čačku smo imali „Sladaru“, koja je mogla, po količini i kvalitetu, da zadovolji potrebe ogromnog tržišta. Sada se uglavnom uvoze sirovine, a kvalitet i cene variraju. Proizvođačima južno od Beograda je teže da dođu do sirovina, tako da se snalazimo na sve moguće načine, preko prijatelja, pa čak i brzom poštom… Sve to povećava finalnu cenu. Nije jednostavno, ali ljubav i u ovom slučaju pobeđuje. Neko ide u lov ili ribolov, a ja volim da pravim pivo – kaže on kroz osmeh.



Među kućnim pivarima ima i žena, istina svega nekoliko u Srbiji. Za ovaj zanat prepreka nisu ni osnovno zanimanja, ni godine. Među njima ima onih koji tek počinju da studiraju, do penzionera, koji svoje slobodno vreme sada troše na ono što vole.

V. Trtović

Foto: Đorđe Čkonjević

U ZABLAĆU 7. SEPTEMBRA

Kućni proizvođači piva u Srbiji nemaju udruženje, ali postoji forum na internetu (kucnopivarstvo.rs) na kome se može mnogo toga saznati, ali i naučiti o ovom neobičnom zanatu. Ove godine organizovana su i takmičenja u Novom Sadu i Pančevu.

Na Prvom festivalu kućnog piva u Zablaću, 7. septembra, svoje proizvode ponudiće desetak proizvođača, a Srđan Jovanović, jedan od organizatora, obećava da će biti veliki i dobar izbor ovog, mnogima omiljenog pića.