SLUČAJ FK „BORAC“ – OGLASIO SE I MILENKO KOSTIĆ

Dugo su dešavanja u Fudbalskom klubu “Borac“ tema razgovora sportske i onog dela javnosti koju sport mnogo ne zanima, ali kad su pitanju zbivanja u sportskom kolektivu koji je jedan od simbola Čačka niko nije mogao da ostane ravnodušan. Ono što je posebno čitavoj atmosferi davalo mističnost je ćutanje rukovodstva kluba, čelnika lokalne samouprave i na kraju, Milenka Kostića dugogodišnjeg sponzora kluba i nekog čije ime se najviše pominjalo u negativnom kontekstu, kada su u pitanju događaji u “Borcu“. Na današnjoj konferenciji za novinare Kostić se oglasio sa podacima kojima demantuje tvrdnje da je najveću krivac za finansijski krah ovog kluba.

-U “Borac“ sam ušao 1995. ili godinu dana kasnije, ne znam tačno, sa još trojicom sponzora koji su se 1998. povukli. Te godine je napravljen ugovor o sponzorisnju kluba, u trajanju od 15 godina. Za to vreme on nikada nije bio u finansijskoj blokadi. Po isteku ugovora, 2013. godine, tadašnji čelnici opštine nisu pristali da, pod uslovima za koje sam smatrao da treba da ispuni lokalna samouporava, nastavimo saradnju, jer imaju bolje rešenje za “Borac“ – rekao je Kostić.

On je naveo da su u tom trenutku svi prvotimci bili isplaćeni i na računu je ostalo 84 miliona dinara, a tokom 2014. uplaćeno je oko 30 miliona.

O dugovnjima za porez je saznao posle odlaska, jer se, po njegovim rečima, on nije bavio time kao sponzor, već su to radili ljudi kojima je to bio posao. Porez je tada iznosio 26 miliona dinara i trebalo je da se plati u 36 rata. On nije plaćan i kamate su ga uvećavale, pa je dostigao nivo od 150 miliona.

-Tokom 2015. dobio sam poziv od rukovodstva ovog fudbalskog kluba da im pomognem u prevazilaženju finansijskih teškoća u koje je ovaj kolektiv zapao. Prihvatio sam da im izađem u susret, jer “Borac“ volim. Napravljen je ugovor na tri godine, a njima sam se obavezao da im uplaćujem milion dinara mesečno. Klub je tada već bio u blokadi u iznosu tri ili šest miliona. Ne znam tačno. Ja sam taj iznos odmah uplatio i račun je odblokiran. U tom ugovoru je bio obuhvaćen i dug koji je nastao UTP “Morava“, tačnije restoranu “Lovac“, od 10, 11 miliona dinara za neplaćene obroke igrača. Sve u svemu, za te tri godine sam uplatio na račun 25 miliona na ime sponzorstva, 8,5 miliona kao pozajmicu i 2,7 miliona u gotovini, iz dva puta, da podele igračima, jer je račun bio u blokadi i oprostio dug prema UTP “Morava“. To bi iznosilo više od 40 miliona, za tri godine. Po tom ugovoru prestaju i sve moje obaveze po ugovoru iz 1998. godine. To je bio moj uslov, jer nisam želeo da se moje ime pominje u kontekstu neispunjenja obaveza po tom ugovoru- rekao je kostić.

Miki Radić, nekadašnji predsednik kluba, izneo je podatke o nastanku poreskog duga:

-Glavni problem je nastao kao primena Zakona o plaćanju poreza, tačnije članu 84 a. Po anonimnoj prijavi došla je terenska poreska komisija koja je radila sedam meseci po članu 84. Održano je i sedam sastanaka u Poreskoj upravi u Beogradu, kako bi se razjasnio famozni član 84 a, koji je nedefinisan i nepotpun, pa je svako imao neko svoje tumačenje. Posle naše žalbe, rešenje o dugovanju za porez je oboreno na drugom stepenu u Kragujevcu i vraćeno ponovo na prvi stepen. U međuvremenu sam, iz zdravstvenih razloga 2014. otišao u penziju, pa mi nije jasno zašto niko iz kluba nije nastavio borbu, već je dopušteno da klub ode u blokadu. Moglo je da se ide do Upravnog suda, jer su se i drugi klubovi našli u sličnoj situaciji, ali su se žalili, procesi još traju i oni nisu u blokadi.

Radić je na slikovit način objasnio kako su nastala poreska dugovanja.

-Recimo, imamo stipendijski ugovor od 12.000 dinara. Ona je opterećena punim porezom i doprinosom, kao da smo privredni subjekt, mada je, u tom trenutku, neoporezivi deo bio 7.000. Klub je obračunavao vrednost koju treba uplatiti za porez po stopi 26,6 odsto na ostatak stipendije. Zatim, troškovi za hranu su obračunavani kao lična primanja. Da račun nije ušao u blokadu mogli bi da se vrše reprogrami, odlaganje plaćanja rata, itd. Međutim, kada račun uđe u blokadu sve je to nemoguće učiniti – rekao je Radić. On je kategorički odbio svaku mogućnost manipulacije sa transferima, za deset godina koliko je proveo u klubu, jer je svaki ugovor potpisan na relaciji klub-klub, brz menadžera kao posrednika. Po njemu, diskutabilno je plaćanje poreza na dodatnu vrednost prilikom prelaska igrača iz kluba u klub.

Milenko Kostić je najavio tužbu protiv Mirka Poledice za, kako je rekao iznošenje neistina u javnost i predložio da on finansira domaću ili inostranu revizorsku komisiju, koja bi izvršila kontrolu poslovanja “Borca” tokom njegovog sponzorisanja kluba.

