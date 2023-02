Srdjan Dinčić 17. februara u „Srpskom pabu“

U PETAK, 17. februara, Srdjan Dinčić gostovaće u „Srpskom pabu“. Karte su u prodaji po ceni od 800 dinara, a na dan predstave biće 1.200. Broj mesta је ograničen.

Srdjan Dinčić je stand up komičar iz prve postave organizacije Standup.rs, a iza sebe ima 12 godina rada i hiljade nastupa u Srbiji, regionu i svetu. Bio je učesnik svih festivala u zemiji i regionu i headliner svakog StandUpFest-a u Beogradu. Scenarista je i učesnik emisije „Veče sa Ivanom Ivanovićem“ i Večeri improvizacije, koju izvodi sa svojim kolegama iz organizacije. Učestvovao je u projektu Stand up & more“ koji se emituje na kanalu Comedy Central Extra i prvi je stand up komičar sa naših prostora koji je obišao 50 gradova i napunio dva Doma sindikata sa specijalom “Djavo iz jagode“. Učesnik je TedEx konferencije i jedan od najpoznatijih aforističara u Srbiji. Otvarao je nastup čuvenih komičara Edija Izarda (UK) i Diland Morana (IRL). Iza sebe ima pet specijala: „Ispod nevidljivog kišobrana“, „Laž po istinitom dogadjaju“, „Djavo iz jagode“, „Treće stanje“ i “U procesu”.

Producent i promoter programa: Standup.rs