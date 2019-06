ŠTA BI TREBALO DA SADRŽI „PUTNA APOTEKA“

Prilikom pakovanja pred letovanje uvek se ponešto zaboravi. Ipak, putna apoteka je obavezan deo prtljaga, a ako putujete sa decom, obavezno ponesite neophodne lekove! Iako u većini turističkih centara ima dobro snabdevenih apoteka, nikada se ne može pretpostaviti kada će vam zatrebati lekić koga baš tada nema u apoteci

Lekovi za obaranje povišene temperature – antipiretici

Ibuprofen ili paracetamol su lekovi koji efikasno snižavaju povišenu temperaturu, uz minimalne neželjene efekte.

Pored sirupa, treba poneti i čepiće (supozitorije) paracetamola (Febricet). Čepići su veoma važni kada dete povraća ili, jednostavno, neće da proguta sirup. Čepiće ne treba koristiti kada dete ima proliv – to nema efekta, samo se nadražuje već iritirano crevo.

Pored skidanja visoke temperature, ovi lekovi su dobri analgetici – mogu da ublaže eventualne situacije koje su praćene bolom. Oni su veoma dobri za terapiju sunčanice, naravno, uz davanje velikih količina tečnosti.

Lekovi protiv alergija

Alergije nisu retke na letovanju. Kako se radi o akutnim reakcijama, važna je brza reakcija – terapija. Zato treba imati antihistaminik sirup: loratadin (Pressing) ili desloratadin . Ovi lekovi su veoma efikasni za uobičajene alergije kakva je, na primer, koprivnjača (urtikarija), ali mogu i da ublaže tegobe kod «opekotina» izazvanih prekomernim sunčanjem.

Kada je dete «izujedano», a za to su krivi dosadni komarci – obično sve prođe bez problema. Ali, ako je svrab nesnosan, a mesta uboda veoma otečena, ne treba oklevati sa davanjem antihistaminika.

Kapi za nos

Iako su prave prehlade retke na letovanju, može da dođe do njih, naročito na planini. Zapušen nosić veoma smeta detetu, naročito bebama. Pored otežanog uzimanja hrane i vode, postoji velika opasnost od razvoja zapaljenja srednjeg uha.

Zato su kapi neophodan «putnik» u svakoj mini apoteci. Za bebe je pogodan Marissimo sprej za bebe, potpuno prirodno sredstvo koje u svom sastavu ima morsku vodu , a veća deca mogu da koriste «jače» kapi – naravno, za decu (Snup) . Inače, kapi se ne daju duže od tri do četiri dana, a to je obično dovoljno da letnja «mini prehlada» prođe.

Ako dete ide na planinu, a alergično je na polen, odlična alternativa antihistaminskim sirupima je Azelastin (Allergodil) koji se primenjuje nazalno – dakle direktno u nos!

Kapi za oči

Kada smo već kod kapi, nije loše imati antibiotske kapi za oči (Gentokulin, Enbecin…). Boravak na pesku i često trljanje oka prljavim rukama može da dovede do zapaljenja vežnjače (konjunktivitis). Iako se obično radi o blagom zapaljenju, nije loše imati antibiotske kapi.

Osim njih, mudro je poneti i kapi koje, pored antibiotika, imaju i antizapaljensku komponentu – sadrže i kortikosteroid (Dexamethason Neomycin, Neodeksacin) – koji može da umiri alergijsko zapaljenje konjunktive. Ono nekad može da se desi kada deca dugo rone otvorenih očiju (bez maske za ronjenje), ali može da se javi i kao deo alergije na sunce.

Azelastin (Allergodil) je dosptupan u formi kapi za oči, tako da se i alergijski konjuktivitis može lečiti lokalnim antihistaminicima. Pokazalo se da se kod velikog broja dece ovako mogu izbeći kortikosteridne kapi, ali se one mogu bezbedno (u prepisanim dozama) koristiti ako lokalni antihistaminik (atelastin) ne pomogne.

Antibiotici

Iako ne treba davati antibiotike «napamet», nije loše imati neki sirup sa antibiotikom širokog spektra, naročito ako putujete u inostranstvo, ili na egzotična mesta daleko od urbanih centara. Obavezan je pregled (ili bar konsultacija) lekara pre započinjanja terapije, ali će i pedijatru biti lakše da leči ako roditelji imaju antibiotik. Ako idete u poznatija turistička mesta, apoteke su odlično snabdevene, pa nije problem doći do antibiotika koji prepiše pedijatar.

Nije loše imati i antibiotsku kremu (Enbecin, Chloramphenicol, Gentamicin) – jer nije retko da deca sa promenom ambijenta dobiju neku infekciju kože. Impetigo (gnojna infekcija kože) je daleko češća leti, ali su i zapaljenja genitalija (i devojčica i dečaka) prilično česta u letnjem periodu.

Preparati za nadoknadu tečnosti (tokom povraćanja i proliva)

Povraćanje i proliv su na prvom mestu među neprijatnim tegobama koje deca mogu da «zarade» na moru. Obično se radi o letnjim infekcijama organa za varenje, ali nisu retka ni trovanja. Bez obzira na uzrok, stub lečenja je nadoknada izgubljene tečnosti. Najprirodniji način je uzimanje dovoljne količine tečnosti koja sadrži potrebne sastojke – šećer i elektrolite.

Jedan od odličnih preparata je Humana Elektrolit, a lako se rastvara u vodi, prema uputstvu koje je na poleđini kesice. Treba se držati pravila – često po malo, naročito ako dete povraća. Jedna do dve kašičice na pet do deset minuta – pravi je recept za malu decu, a ni kod starijih ne treba dati veću količinu tečnosti odjednom.

Probiotici – lekovi za regulaciju stolice

Probiotici su preparati koji sadrže «dobre» bakterije – one u crevima potpomažu varenje i doprinose formiranju normalne stolice. Zato, ako dete ima proliv, ovi lekovi mogu pomoći da se ubrza normalizacija crevne funkcije. Nemaju sva deca korist od ove terapije. Ali, pošto nema neželjenih efekata, nema razloga da se probiotici ne probaju. Ne treba započinjati terapiju kod dece koja povraćaju i imaju proliv – tek kada prestane povraćanje, treba dati probiotike. Naša preporuka je Probiotic za decu i odrasle, odnosno Probiodrops za bebe i malu decu.

Aciklovir mast – ako dete ima sklonost ka pojavi herpesa na usnama treba da imate ovaj antivirusni lek!

Gel za obradu rane, sterilna gaza i flasteri

Neki antiseptični rastvor, najbolje Octanisept ili Povidon-jod koji je neohodan za pravilnu obradu posekotina ili oderotina, kada dete nezgodno padne. Uz sterilnu gazu i malo pribranosti, možete da «obradite» manje povrede, ili bar da ih privremeno sanirate pre odlaska kod lekara.

Lekovi protiv «putnog» povraćanja – antiemetici

Većina dece dobro podnosi put, ako se način putovanja podredi njima. Ipak, postoje mališani, ali i stariji koji imaju izraženu mučninu tokom putovanja kolima ili autobusom. Ovo se, neretko, završava povraćanjem, a teško da ima gore stvari od povraćanja, nezavisno od vrste prevoza. Kada su deca putnici, treba učiniti sve da im se pred put rasterete stomačići (lagan obrok sa malo tečnosti), a da se voda tokom puta daje po principu – često po malo. Ali, ako i pored toga deca imaju muku i povraćanje, a naročito ako se to dešavalo i ranije, možemo da potražimo spas u tableticama protiv povraćanja.

«Prototip» ove grupe lekova je dimenhidrinat – koji je, svojevremeno, proizveden kao preparat protiv alergija. Lek se daje pre puta, ili pre deonice puta koja je posebno teška, a NE kada se mučnina već pojavila (tada je obično kasno, jer deca povrate i lek).

Predškolsko dete može da dobije četvrtinu tablete (maksimalno tri puta dnevno), a školskoj deci sleduje pola do maksimalno jedne tablete (dva do tri puta dnevno, ako zatreba). Adolescenti dobijaju dozu za odrasle: od jedne do dve tablete (dva do tri puta tokom dana).

Ovaj preparat se uglavnom dobro podnosi, a jedan od glavnih «sporednih» efekata je pospanost deteta, koja teško može da smeta. Nažalost, i željeni efekat leka – smanjenje mučnine, takođe je individualan – neka deca zaista prestanu da se žale na muku, ali kod nekih mališana ne pomaže ni maksimalna doza.

Repelenti i preparati za ublažavanje ujeda insekata – ne bi trebalo da budu zaboravljeni. Repelenti su rasterivači insekata. Kada se nanesu na kožu, odbijaju insekte, kojima ovi preparati (najblaže rečeno) neprijatno mirišu.

Postoje razni gelovi koji «hlade» kožu posle ujeda insekta, ali i ublažavaju zapaljenje. Ako vaše dete ima neke kožne alergije, ili osetljivu kožu, pre upotrebe ovih preparata konsultujte vašeg pedijatra.

Izvor: portal Moj pedijatar