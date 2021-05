Šta sledi nakon toplog vikenda

Nakon hladnih i kišovitih dana u Srbiji se očekuje topao vikend, a temperature će biti i do 30 stepeni, međutim, od srede ponovo dolazi do premene vremena.

Foto: Stana Dimić

Meteorolog „Weather2Umbrella“ Đorđe Đurić za B92.net objašnjava kako nas vreme očekuje posle toplog vikenda, i kada se u Srbiji može očekivati stabilizacija vremena.

„Iza nas je period sa velikim padavinama, i osetnim padom temperature, ali u petak je došlo do stabilizacije vremena, pa se za vikend očekuje toplo vreme, što znači da će temperature biti u skladu sa kalendarom“, rekao je Đurić.

Početak naredne nedelje donosi stabilno i toplo vreme, pa se u ponedeljak i utorak očekuje lepo i toplo vreme, a temperatura će biti i do 30 stepeni. Đurić napominje da će toplo vreme u utorak biti praćeno košavom. Pred sam kraj dana dolazi do novog naoblačenja i pogoršanja vremena, kao i do kiše koja će biti praćena grmljavinom – a uz naoblačenje i pogoršanje vremena dolazi i do pada temperature.

„U sredu nas očekuje osetno svežije vreme, temperatura će biti manja za 10 stepeni“, kaže meteorolog za B92.net.

Đurić dodaje da je nestabilno vreme normalno za maj, kao i za mesec jun, i da su temperature u okviru proseka.

Kako promena vremenutiče na zdravlje: Od glavobolje do srčanog udara

Poslednjih godina se vreme izrazito promenilo. Sve je više naglih promena vremena, kada u samo jednom danu temperature padnu ili se dignu za 20 stepeni, a tada se najčešće oseti težina pri disanju i bolovi u grudima. Simptomi i tegobe koje osećamo prilikom vremenskih promena nazivaju se meteoropatija, a osobe koje pate od njih su – meteoropate.

Postoji više grupa bolesnika koji su prilično osetljivi na promene vremena. Njih muče reuma, astma, srčane smetnje, pre svega angina pektoris i visoki krvni pritisak, čir na dvanaestopalačnom crevu i želucu, psihoza i druge psihičke tegobe.

Stručnjaci koji se bave ovom problematikom uglavnom savetuju da se u „kritično“ vreme ostane kod kuće, ne ide na putovanje, ne zamara teškim fizičkim ili psihički poslovima, kao i da se uzimaju propisani lekovi. Osobe sa alergijama treba da pravovremeno počnu svoju terapiju.

Izvor: B92