Stanovnici Moravičkog okruga poštuju mere za suzbijanje epidemije kovid-19, saopšteno je iz kabineta načelnika Moravičkog upravnog okruga Slobodana Jolovića.

U saopštenju koje je dostavljeno medijima podseća se da su od prošle nedelje na suzbijanju širenja virusa kovid-19, osim republičke sanitarne inspekcije, uključene su i turistička, tržišna, veterinarska, poreska, inspekcija rada, inspekcija za drumski saobraćaj, lokalne inspekcije i komunalna milicija.

Ističe se da se kontrola poštovanja propisanih mera vrši svim danima u nedelji, uključujući i dane vikenda, te da se sprovodi se na celoj teritoriji Republike Srbije, u Moravičkom okrugu Grada Čačka i opština Gornji Milanovac, Ivanjica i Lučani.

– Kontrolisani su svi veći ugostiteljski objekti, okupljanja na sportskim događajima, sale za iznajmljivanje za svadbe i rođendane, sahrane, tržni centri, veliki trgovinski lanci, pijace na otvorenom i zatvorenom prostoru i objekti i sredstva javnog saobraćaja. Za proteklih sedam dana ukupno je izvršeno 188 inspekcijskih nadzora. Kod 176 kontrolisanih subjekata nisu utvrđene nikave nepravilnosti, a u 12 slučajeva u manjem obimu, i to u pet nedostatak dela lične zaštitne opreme, u šest nedovoljne fizičke distance i u jedan slučaju nedostatak korona redara. Najviše propusta bilo je u ugostiteljskim objektima (10), dok su dva slučaja zabeležena na pijacama – navodi se u saopštenju.

Najveći broj vanrednih kotrola izvršilo je pet sanitarnih inspektora (69), pa komunalna milicija i inspekcija (63), zatim inspekcija rada (14), turistička inspekcija (12), veterinarska inspekcija (9), tržišna i inspekcija za drumski saobraćaj (po 8), poreska inspekcija i inspekcija za bezbednost plovidbe (po 2) i ostale inspekcije JLS jedan inspekcijski nadzor.

– Na teritoriji Grada Čačka obavljene su 133 inspekcijske kontrole, od čega kod 127 kontrolisanih pravnih lica i preduzetnika nisu utvrđene nepravilnosti a samo u 6 slučajeva zabeležene su nepravilnosti u manjem obimu. Na teritoriji opštine Gornji Milanovac od 23 kontrole u 4 slučaja su utvrđerni propusti, u Ivanjici je izvršen 21 inspekcijski nadzor sa 3 nepravilnosi i na teritoriji opštine Lučani obavljeno je 11 kontrola i u tim kontrolama nisu zabeležene nepravilnosti – piše u saošpštenju iz kabineta načelnika Moravičkog okruga.

Najavljeno je da će ove nedelje bitiontrolisani svi veći ugostiteljski objekti, okupljanja na sportskim događajima, sale za iznajmljivanje za svadbe i rođendane, sahrane, tržni centri, veliki trgovinski lanci, pijace na otvorenom i zatvorenom prostoru, objekti i sredstva javnog saobraćaja, ali i oni kod kojih su u prethodnoj kontroli utvrđene nepravilnosti u poštovanju propisanih mera.

– Iako cilj pojačane inspekcijske kontrole je sprečavanje širenja virusa kvid-19 i očuvanje zdravlja stanovništva, za nepoštovanje propisanih epidemioloških mera uslediće prijave i visoke novčane kazne i krivična odgovornost. One se kreću od 50.000 do 500.000 dinara za pravno lice i 50.000 do 150.000 za odgovorno lice u pravnom licu i preduzetnika. Novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj i fizičko lice koje krši meru obaveznog nošenja zaštitne maske u javnom prevozu ili u zatvorenom prostoru – piše u saopštenju.