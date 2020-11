STUDENT IGOR DIKOVIĆ: NOVA ZNANjA ZA NOVE PODUHVATE

Zna se kako je moguće zaraditi više novca. Za dobro odrađen posao, sledi i dobra ”sumica”. Samo na poštenim temeljima se privlače novi klijenti…

– Za sada, mesečno mogu da zaradim prosečnu platu, ili ništa. To je ono najgore. U našem poslu nema zagarantovane plate – svestan je Igor i neizvesnosti koja svakom preduzetniku stalno ”visi nad glavom”. On je, makar još uvek i gazda i jedini zaposleni, tako da ne mora da brine o drugim radnicima i njihovim porodicama.

Igor je student treće godine grafičkog smera na Visokoj školi Tehničkih strukovnih studija u Čačku. Pre nekoliko meseci i njemu se ukazala prilika da stečena znanja nadogradi i pretvori u samostalni poslovni poduhvat. Letos je u Čačku započeta preobuka za grafičke dizajnere. Pohađaju je mladi od 15 do 34 godine iz Moravičkog okruga. Sastavni je deo projekta ”Pokreni se”, koga sprovodi Nenad Jevtović (28) sa svojim timom. Nenad je još jedan uspešni Čačanin u Beogradu. Osnivač je i direktor Instituta za razvoj i inovacije. I svesrdno pomaže drugima…

Vrlo brzo je i Igor stečena znanja na obuci počeo praktično da primenjuje. Na instagramu je otvorio stranicu ”Dikovic_Design”. Radi logo dizajn, video reklame, 2D i 3D animacije… Njegov dobro osmišljen logo ili animacija, još bolje predstvljanje preduzeća, proizvoda, usluge.

Igorov predlog za logo proizvođača ili prodavaca kozjeg sira

– Do sada su moji klijenti bili uglavnom stranci, Šveđani, Britanci, Litvanci… Iznenađen sam koliko su plaćene usluge za grafički dizajn na svetskom tržištu. Za tri sata posla, možete da zaradite i do 150 evra. Ima i manje plaćenih poslova. Pojedine animacije koštaju 15, 20 dolara. Sve zavisi šta radimo. Ako pokažete kreativnost i da vredite, možete da zaradite i 300 evra za neke zahtevnije dizajne. Meni, kao studentu, svaki posao je važan, bez obzira na zaradu – kaže Igor.

Najsigurniji Igorov put do klijenata za sada su društvene mreže. Ali, nije nemoguće da se i o njegovom radu dobar glas još dalje čuje. Inspiraciju svuda pronalazi. Što jednostavnije, to bolje, iako je najteži put do jednostavnosti.