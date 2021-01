Suvo i oblačno, za vikend ledeni dani

Foto: Stana Dimić



U petak jutro hladno, po kotlinama maglovito. Pre podne umereno oblačno i uglavnom suvo, posle podne i uveče ponegde slab sneg. Temperatura u blagom padu.

U većem delu Srbije hladno jutro sa umerenim mrazom, ponegde po kotlinama maglovito. Pre podne umereno oblačno i uglavnom suvo, posle podne i noću oblačno, ponegde sa slabim snegom.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -9 do -2 stepena, najviša od 0 do 4 stepena. Tokom noći zahlađenje a za vikend nas očekuju ledeni dani sa temperaturama ispod nule i do -10 stepeni.

IZVOR: RTS