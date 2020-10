Sve mere u borbi protiv korone koje bi ponovo mogle da stupe na snagu

Spisak pravila sa kojima bismo se mogli uskoro suočiti u okviru trećeg talasa korona virusa koji je počeo u Srbiji

Obavezno nošenje maski i na otvorenom, prestanak izdavanja specijalnih dozvola za svadbe i proslave, smanjenje broja ljudi u zatvorenom prostoru sa 30 na 20, 10 a moguće je čak i na 5 ljudi, prelazak pojedinih škola na onlajn nastavu, ali i ograničenje kretanja u određenim situacijama, mere su sa kojima bismo se mogli uskoro suočiti u okviru trećeg talasa korona virusa, koji je počeo u Srbiji.

Pitanje oštrijih mera, vraćanje starih, sve češće se čuje u Srbiji, kako zbog rasta obolelih na dnevnom nivou, tako i zbog što sve više zemalja u Evropi uvodi restrikcije zbog korone. Francuska je proglasila vanredno stanje i uvela policijski čas, Rumunija je uvela ograničenja, zabranjena su venčanja i krštenja, a maske su obavezne i na otvorenom. Nemačka pored obaveznih maski, zatvara i barove u mestima gde se korona širi, u Češkoj i Holandiji je uveden delimični karantin, Hrvatska je uvela i korona-redare.

Bez dozvola za proslave

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je jutros na TV Pink da lokalni krizni štabovi više neće moći da izdaju specijalne dozvole sugrađanima da prave proslave, veselja. Objasnio je da je lokalnim samoupravama data mogućnost da procene situaciju i preduzimaju određene mere ukoliko se poveća broj zaraženih virusom korona.

Maske obavezne i na otvorenom

Imunolog Srđa Janković jutros je rekao da će nošenje zaštitnih maski uskoro biti obaveza i na otvorenom kada dolazi do kontakata.

Naglasio je da je važno da svi nosimo maske jer je, kaže, i delimična zaštita koju pružaju mnogo bolja nego nikakva zaštita. Studije u više zemalja su, navodi, pokazale da da se verovatnoća zaražavanja obara na svega nekoliko procenata tamo gde svi nose maske.

Online školska nastava

Janković je, komentarišući situaciju u školama, kazao je da će one prelaziti na onlajn, samo ako unutar škole dođe do značajnijeg prenošenja.

Cilj nam je da deca što duže mogu da idu u školu, jer je to važno i za psihosocijalni razvoj – kaže Janković. I dr Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korone kazao je juče da će na onlajn nastavu možda prelaziti samo pojedine škole.

-Sistem nadzora škola je napravljen tako da praktično ne treba da se zatvaraju škole uopšte. Svi oni koji su bolesni i koji su bili u kontaktu se izdvajaju redovno. U toku pršle nedelje smo imali 25 školskih kolektiva, što srednjih, što osnovnih u Beogradu u kojima postoji korona virus. Od toga je u 21 školi prvi put otkrivena bolest. Neko bi rekao da je to dosta ali kada shvatite da su sve to pojedinačni slučajevi, onda nije – rekao je dr Kon.

Zabrana kretanja u nekim situacijama



Doktor Kon je za TV Hepi kazao da vanredno stanje kao vanredno stanje teško da može biti opcija, ali i da to ne znači da neće biti mera zabrane kretanja u nekim situacijama.

-Nećemo mi pustiti da se virus prenosi, a da mi ne preduzimamo ništa – rekao je danas dr Kon.

Istakao je da ne postoji broj zaraženih koji treba dostići da bi se mere pooštrile. On je dodao i da svaki lokalni štab ima pravo na lokalu da donese svoje odluke, a samim tim može i da smanji dozvoljeni broj ljudi u zatvorenom prostoru.

-Tako, na primer trenutno je preko 30 ljudi zabrana okupljanja, a to može da se spusti i na pet ili na potpunu zabranu, ali to nije realno – kaže on.



Mediji javljaju i da je u celoj Srbiji moguće zatvaranje bioskopa i pozorišta, i rigoroznije mere za ulazak u našu zemlju.



U Srbiji je korona virus, od početka epidemije, potvrđen kod 35.251 od testiranih 1.213.404. Odneo je 768 života.



Najveći broj obolelih na dnevnom nivou u ovom trećem talasu zabeležen je juče – 245. Po broju obolelih prednjači Beograd, a iza njega su Kragujevac i Valjevo.