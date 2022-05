Свежије, током преподнева могући пљускови

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o podsticajnim merama za imunizaciju i sprečavanje i suzbijanje kovida 19, kojom se predviđa dodatna novčana podrška od po 3.000 dinara za sve građane koji su do sada vakcinisani i sve one koji će do 31. maja primiti bar prvu dozu vakcine. Kako se navodi u saopštenju, posle sednice Vlade, […]

