TATJANA PAVLOVIĆ, FINANSIJSKI DIREKTOR PREDUZEĆA “ZANAT SERVIS” I ČLANICA UPŽ “NADEŽDA PETROVIĆ”

Smatra da u životu ništa nije slučajno, pa ni ovaj razgovor za naš list – baš pred godišnjicu smrti njenog oca Predraga Raovića, koji je otišao u penziju kao novinar “Čačanskog glasa”. Starije generacije ga pamte i sa talasa “Radio Čačka”. Izveštavao je iz Dragačeva, koje je proslavio celim svetom, čak su i u Americi pratili njegove priloge o ovom malom delu Srbije. Iako je poreklom Čačanin, novinarstvo ga je odvelo u Dragačevo, koje je mnogo voleo, započinje priču Tatjana Pavlović, finansijski direktor preduzeća “Zanat servis” i članica Udruženja poslovnih žena “Nadežda Petrović” i dodaje:

– Želela sam da studiram književnost i da se bavim novinarstvom. Međutim, tata je bio protiv toga, smatrao je da to nije posao za ženu. To je jako odgovoran, težak posao, “stojite” iza onoga što napišete i objavite. Ali, genetika je čudo, moj mlađi sin Bogdan se bavi novinarstvom i često kaže da sada razume dedu koji je govorio da u pozivu novinara nije baš sve tako lepo, kao što izgleda. Lepo je putovati i tačno je da novinar može da vidi i čuje ono što drugi možda ne mogu, ali novinarstvo ima i svoj gorak “ukus”. Ipak, poslovno sam se ostvarila na drugi način, već imam 25 godina radnog staža. Kada se osvrnem na svoj život mogu da kažem da sam imala jako uspešnu profesionalnu karijeru, da sam radila sa qudima koje sam volela i koji su me uvek podržavali i, ono najvažnije, da imam srećnu porodicu koja je uvek uz mene.

Novinar Nela Radičević

