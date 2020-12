Danas hladno i ponegde maglovito jutro. Tokom dana oblačno i uglavnom suvo. Popodne je ponegde moguća slaba kiša, a u Timočkoj krajini i po koja pahulja.

Ujutro temperatura od -3 do 1, tokom dana od 6 do 10 stepeni. U Beogradu nakon pretežno oblačnog i hladnog jutra, temperatura do sedam stepeni.

Foto: Zora Simović