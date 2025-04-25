Kultura

Вечерас изложбa „Традиција као континуитет“

G. D. Komentara (0)

Вечерас, у 18 часова, у Галерији Народног музеја биће отворена изложба  „Традиција као континуитет – традиционална техника веза у савременој уметничкој продукцији“ .

Организатори изложбе су Народни музеј Чачак и Центар за визуелна истраживања и развој визуелне културе „Круг“.

На изложби ће бити представљени радови који деле заједничку идеју да се традиционално женско рукотворство развија у духу савремених визуелних тенденција, а кроз различите концепте ликовног деловања. Публика ће имати прилику да види радове Далиборке Ђурић, Иване Аранђеловић, Милице Дукић, Марине Чубрило, Александре Гордић, „НЕпрактичне жене“  (Ленка Зеленовић, Пава Мартиновић, Бригита Бађо и Владан Николић) и  „Арт дијалог“, као и куварице из Етнолошке збирке Народног музеја Чачак.

Аутор пројекта је Божидар Плазинић, продукција радова Светлана Ружичић.

Изложба ће бити отворена до 12. маја 2025. године.

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