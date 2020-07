Trnavac: Zbog učešća sina na protestu Vesna Dmitrić više neće biti na čelu Uprave za urbanizam

Predsednik Gradskog odbora SPS u Čačku Nemanja Trnavac oglasio se saopštenjem povodom povodom preotesta građana u Beogradu i Čačku.

Foto: MNA

Saopštenje prenosimo u celosti:

Socijalistička partija Srbije, Gradski odbor u Čačku postoji 30 godina, a u svojoj istoriji smo imali dva ,,Peta oktobra“ u našem gradu. Prvi se dogodio 1996. godine, kada je SPS Čačak otišla u opoziciju, a tom priikom nismo imali prigovora na izbornu proceduru, nakon čega smo trpeli strahovite torture od strane političkih protivnika kao što su trpele i naše porodice.

Tada su demonstracije dirigovano usmeravane na kućne adrese viđenjih socijalista, a eklatantan primer je Rajko Baralić i tadašnja opsada zgrade u kojoj i danas živi. Drugi ,,Peti oktobar“ dogodio se 2000. godine kada je napadnuta zgrada GrO SPS Čačak i tom prilikom je pokradena oprema televizije ,,S“ koja je bila smeštena u našim prostorijama, gde je sečena motornim testerama i sekirama, a potom je završila na tadašnjoj demokratskoj odnosno ,,slobodnoj“ televiziji Čačak. U tom pohodu na našu zgradu srušen je i veliki bilbord sa krova.

Poučeni velikim životnim i političkim iskustvom, mnogima smo oprostili, ali je prirodno da nismo zaboravili. Danas smo svedoci dešavanja protesta u Srbiji, pa i u našem gradu, a posebno imamo obzira prema epidemiološkoj situaciji i trudimo se da našim izjavama ne stimulišemo ljude da izlaze na ulice. Smatramo da narod ima pravo da izražava svoje nezadovoljstvo, ali najoštrije osuđujemo bilo kakvo uništavanje imovine i ugrožavanje sigurnosti, pri tom mislimo na kamenovanje prostorija naših koalicionih partnera iz SNS, što je učinila grupa, i mi kažemo huligana, jer sam čin onoga što su uradili ih svrstava u tu grupu u našem društvu.

Od početka protesta nalazimo se u svojim prostorijama i vidimo da devedeset procenata tih demonstranata čine izuzetno mladi ljudi. Prirodno je da mladi u sebi nose bunt i da budu povodljivi, ali takođe osuđujemo i restlove opozicije koji žele na tom talasu mladalačke nepromišljenosti da profitiraju pa okolišaju oko njih i kriju se iza te mladosti želeći da se nametnu kao njihovi lideri i heroji.

Takođe, ne možemo da ne primetimo i polarizovanje na medijskoj sceni Čačka i davanja prostora različitim političkim akterima našeg grada, kao i onima koji se nisu kvalifikovali za ovu političku scenu, a sve u nadi da kada sve ovo bude juče, ne zamere se onima koji imaju najveću želju da budu na čelu ovog grada, ali nemaju hrabrosti da se ,,izmere“ koliko ih narod podržava.

Svesni smo da je skoro pedeset procenata onih koji imaju pravo glasa u Čačku dalo svoj sud na izborima i mi kao GrO SPS Čačak u tom udelu imamo 11,02 procenata tj. oko 5.000 glasova, odnosno 2.000 sugrađana više je ukazalo poverenje našoj partiji nego na prethodnim izborima 2016. godine.

Kada se sve ove strasti smire mi nećemo pohrliti da nam se nešto da, znamo da naši koalicioni partneri iz SNS imaju preko šezdeset procenata i da sami mogu da formiraju vlast. Ovom prilkiom poručujemo svima da smo se mi opredelili na kojoj smo strani i da nismo kukavice koje jedva čekaju da nešto dobiju.

Podsećamo naše koalicione partnere da su neki danas viđeniji naprednjaci iz Čačka bili 5. okotbra u Narodnoj skupštini i rušili našeg tadašnjeg predsednika Slobodana Miloševića. Ne želimo da nam se zamera i spočitava što nismo na prvu loptu skočili i dali saopštenje odnosno osudili kamenovanje. Smatram da smo imali do sada odličnu saradnju u Čačku i podržavali rad predsednka GrO SNS i gradonačelnika gospodina Miluna Todorovića, koji je otvorio Čačak za investicije i ulaganja u nova radna mesta, odnosno razvijao grad u svim segmentima koliko je to moguće, a i shvatio naš potencijal i dao nam šansu da to i pokažemo, na čemu smo zahvalni.

Kao odgovorna Partija koja je na prvom mestu državotvorna i koja nedvosmisleno sledi politiku našeg predsednika Ivice Dačića, postupamo i mi na lokalnom nivou u skladu sa tim i osuđujemo istupanja i učešće na protestima ljudi koji se dovode u vezu sa SPS. Pošto se za Čačak i negativne pojave u vezi protesta dovodi načelnica Gradske uprave za urbanizam gospođa Vesna Dmitrić i njen sin Lazar, koji je na svom Facebook profilu objavio fotografiju sa protesta u Beogradu pod nazivom ,,Miran protest’’, kao Partija koja participira u vlasti u Čačku, a koja je preuzela odgovornost za tu gradsku upravu, shodno svojoj odgovornosti i moralu ćemo reagovati, a to znači da ona više neće obavljati tu funkciju.

Ne možemo da je iskljucimo iz SPS pošto gospođa Dmitrić nije član SPS, jer kada smo preuzeli odgovornost za rukovođenjem tom upravom i ukazali poverenje gospođi Dmitrić koja je bila zaposlena u upravi, mi smo imali jedan jedini uslov, a to je da svoj posao sprovodi u skladu sa zakonom i odgovorno, na čemu smo joj danas zahvalni.

Da se razumemo, smatramo da svako ko je povezan sa protestima na direktan ili indirektan način nije moralno da bude na funkcionerskoj poziciji, ali smatramo da gospođa Dmitrić ne zaslužuje u novinskom tekstu ocenu jednog odbornika da se nije isticala u radu, jer za sve investicije koje su realizovane u Čačku, a bilo ih je puno, morali su se stvoriti urbanistički uslovi pa su nekada sednice Gradskog veća i Skupštine grada imale po desetak tačaka iz te oblasti koje su gospođa Dmitrić i njen tim pripremali i zastupali.

Nemanja Trnavac, predsednik GrO SPS u Čačku