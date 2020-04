U ČAČKU SE ČEKAJU REZULTATI 48 BRISEVA POSLATIH JUČE, DANAS SE ŠALJE JOŠ 54

U Srbiji danas pretežno sunčano, sa temperaturom do 27 stepeni. Posle podne će biti promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od devet do 15, najviša od 23 do 27 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano. Posle podne je ponegde mogući pljusak sa grmljavinom. Vetar […]

