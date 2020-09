U Čačku se dnevno uradi oko deset komercijalnih testova zbog putovanja

Već mesec i po do dva, sedam dana u sedmici, u Zavodu za javno zdravlje Čačak svaki dan se rade komercijalni testovi. Samo deset do 15 odsto testova je rađeno zbog potreba operacija, a 80 odsto zbog putovanja, reko je doktor Aksentije Tošić. On kaže da se dnevno u proseku odradi osam, devet testova.

dr Tošić

Prema njegovim rečima, naši sugrađani su se testirali u proteklih mesec dana, radi odlaska na letovanje, najviše u Crnu Goru, bilo je i dosta zahteva za testiranje za odlazak u Hrvatsku i države zapadne Evrope.



Očekuje se naravno njihov povratak, ali i preduzimanje mera, koje Krizni štab još uvek nije do detalja precizirao. U medijima se moglo čuti da se podrazumeva određena vrsta samoizolacije, koja ne znači i karantin.

– Oni koji se budu vraćali sa putovanja, od inspektora koji su na graničnim prelazima dobijaće uputstva, najverovatnije da se javljaju ZZJZ, ali to još uvek nije precizirano. To bi podrazumevalo nadzor o kome se govori. Ukoliko to bude u našoj nadležnosti, mi takav zdravstveni nadzor i sada sprovodimo. Građani se jave, dužni su da se javljaju svaki dan, a ukoliko dođe do nekih zdravstvenih problema, prevashodno temperature, tada će biti testirani – objašnjava dr Tošić.

Svi komercijalni testovi mogu da se urade u Zavodu za javno zdravlje. Brzi testovi su gotovi za tri sata, ali su priznati samo u Crnoj Gori, za Hrvatsku i Makedoniju su potrebni PCR. Brzi testovi koštaju 1.200 dinara, a PCR 6.000 dinara.

Doktor Tošić rekao je da je epidemiološka situacija u našem gradu trenutno stabilna, ali da svi moramo biti na oprezu, jer je virus još prisutan u našem okruženju.



I. M.