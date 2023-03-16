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У НАЈНОВИЈЕМ БРОЈУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

Z. Ј. Komentara (0)

– САМО У ОВОМ БРОЈУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

КОМПЛЕТАН ПРОГРАМ „ЧАЧАНСКА РОДНА, ЧАЧАК – ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ“

– ЛЕГЕНДА ЧАЧАНСКЕ КОШАРКЕ РАДМИЛО МИШОВИЋ ПРОСЛАВИО 80. РОЂЕНДАН

ЧОВЕК КОЈИ ВОЛИ ЧУДА

– РАСПИСАНА ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ПРВУ ПРОДАЈУ ИМОВИНЕ ФАБРИКЕ РЕЗНОГ АЛАТА

ПОЧЕТНА ЦЕНА 789 МИЛИОНА ДИНАРА

– РЕПРИНТ: ИНТЕРВЈУ АКАДЕМИК ДРАГОСЛАВ МИХАИЛОВИЋ

МИСЛИЛИ СУ ДА ХОЋУ СКАНДАЛЕ

– ДЕО ЗАОСТАВШТИНЕ ДРАГАНА КУВЕКАЛОВИЋА ЦИЛА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

ТРАГОВИ ЗА БУДУЋНОСТ

– ПРОСВЕТНА ЛЕГЕНДА ГОРДАНА ВУЧЕТИЋ

ПАОРСКА КЋИ ДАМСКОГ ДРЖАЊА

– ПРОЛЕЋНИ РАДОВИ У ВОЋЊАКУ

РЕЗИДБА, ЗАШТИТА И ЂУБРЕЊЕ ЗАСАДА

– ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

„БОРАЦ“ НАЈБОЉИ КЛУБ

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МЕШОВИТА ПРОИЗВОДЊА – ДОБАР РЕЦЕПТ ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ НА СЕЛУ!

V. S.

На подручју Општине Горњи Милановац стока се углавном узгаја на приватним пољопривредним газдинствима и то је производња која је претежно окренута подмиривању сопствених потреба, а ређе за тржиште. Расни састав и бројно стање сточног фонда нису на задовољавајућем нивоу. Надлежни у држави, али и локалној самоуправи настоје да посредством мера подршке унапреде расни састав говеда, […]
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БУБРЕГА (ВИДЕО)

I. М.

Чачанске здравствене установе јуче су обележиле Светски дан бубрега. Слоган овогодишњег Светског дана бубрега „Здравље бубрега свима и свуда” има за циљ подизање свести о превенцији и контроли болести бубрега.  
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Пакетићи за најмлађе пацијенте

Z. Ј.

Унија младих Чачак је уз помоћ компанија „Ауто центар Милош“, „PS fashion“ и адвоката Милоша Глишовића обрадовала je наше најмлађе суграђане у Општој болници Чачак. Уз помоћ наших донатора обезбедили смо 60 пакетића које смо поклонили свим малишанима који се ових дана налазе на лечењу и који предстојеће празнике неће чекати код својих кућа, а […]

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