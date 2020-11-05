U NOVOM BROJU „ČAČANSKOG GLASA“

– AMBASADOR KRALjEVINE ŠPANIJE U ČAČKU: VERNI PRIKAZ MEDITERANSKOG RITMA
– KORONA STALNO IZNENAĐUJE: VIŠE OBOLELIH DO KRAJA NOVEMBRA
– TEMA STANOGRADNjA: DO SAMOSTALNOSTI NA KREDIT
– NARODNI POSLANICI BILjANA JAKOVLjEVIĆ I MARKO PAREZANOVIĆ: SPREMNI ZA NOVE IZAZOVE
– VESNA BAUR: DECENIJA USPEŠNOG POSLOVANjA PORODIČNE FIRME „BASNA“ – „CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA 2020“
– NAUČNI SKUP: POLA VEKA OD OTKRIĆA RIMSKIH TERMI
– SPORT: BOKS: – SLOBODAN JOVANOVIĆ, PRVAK SRBIJE
– KARATE: BORAC OSVOJIO PREMIJER LIGU