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U NOVOM BROJU „ČAČANSKOG GLASA“

Z. Ј. Komentara (0)

– AMBASADOR KRALjEVINE ŠPANIJE U ČAČKU: VERNI PRIKAZ MEDITERANSKOG RITMA

– KORONA STALNO IZNENAĐUJE: VIŠE OBOLELIH DO KRAJA NOVEMBRA

– TEMA STANOGRADNjA: DO SAMOSTALNOSTI NA KREDIT

– NARODNI POSLANICI BILjANA JAKOVLjEVIĆ I MARKO PAREZANOVIĆ: SPREMNI ZA NOVE IZAZOVE

– VESNA BAUR: DECENIJA USPEŠNOG POSLOVANjA PORODIČNE FIRME „BASNA“ – „CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA 2020“

– NAUČNI SKUP: POLA VEKA OD OTKRIĆA RIMSKIH TERMI

– SPORT: BOKS: – SLOBODAN JOVANOVIĆ, PRVAK SRBIJE                              

KARATE: BORAC OSVOJIO PREMIJER LIGU

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Stanje na putevima

G. D.
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SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak, 22. oktobar

G. D.

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak, 22. oktobar HITNA POMOĆ Za protekla 24 sata obavljeno je  32 pregleda u ambulanti i  21 kućna poseta. GREJANJE Isporuka toplotne enerije je uredna. Eventualne kvarove građani mogu prijaviti pozivom na telefon 320 666. ELEKTRODISTRIBUCIJA Danas će zbog rekonsrukcije dalekovoda bez električne energije biti potrošači u Žaočanima, u vremenu od 09:00-15:00 […]
Društvo Zaposleni samostalniji

СТРУЧНЕ ОБУКЕ ЈАЧАЈУ КАПАЦИТЕТЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

V. Т.

ЗАПОСЛЕНИ САМОСТАЛНИЈИ (4) У претходних двадесетак година држава је, са мање или више успеха, на разне начине покушавала да подстакне запошљавање особа са инвалидитетом. По мишљењу многих из ове маргинализоване, самим тим и тешко запошљиве категорије, једна од најзначајнијих мера је спровођење разних врста обука и преквалификација преко Националне службе за запошљавање. Током бесплатних обука, […]

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