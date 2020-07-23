U NOVOM BROJU „ČAČANSKOG GLASA“ ČITAJTE:

– PANDEMIJA: U ČAČKU UOČLjIV BLAGI BOLjITAK, U IVANjICI ZARAŽENO OKO 1.000 LjUDI?
– EKSKLUZIVNO: ALEKSANDAR ŽIGIĆ, DOPISNIK IZ SAD: U SENCI PANDEMIJE …
– KO SU ČAČANKE KOJE ĆE SE TAKMIČITI „U RITMU EVROVIZIJE“?
– SRETEN BOŠKOVIĆ, AUTOR NAJLEPŠE PESME O ČAČKU: OMAŽ GRADU KOJI ODAVNO NE POSTOJI…
– KO JE JUNAK PRIČE O DVA VRŠNjAKA?
– ISTORIČAR DEJAN RISTIĆ: NAJVEĆE SRPSKE ZABLUDE
– PRI KRAJU UREĐENjE GRADSKE PLAŽE: ČAČAK DOBIJA TRG NA VODI
– ONI SLEDE SVOJ SAN: KO SU ĐACI GENERACIJE ČAČANSKIH ŠKOLA?