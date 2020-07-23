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U NOVOM BROJU „ČAČANSKOG GLASA“ ČITAJTE:

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– PANDEMIJA: U ČAČKU UOČLjIV BLAGI BOLjITAK, U IVANjICI ZARAŽENO OKO 1.000 LjUDI?      

EKSKLUZIVNO: ALEKSANDAR ŽIGIĆ, DOPISNIK IZ SAD: U SENCI PANDEMIJE …  

KO SU ČAČANKE KOJE ĆE SE TAKMIČITI „U RITMU EVROVIZIJE“?

SRETEN BOŠKOVIĆ, AUTOR NAJLEPŠE PESME O ČAČKU: OMAŽ GRADU KOJI ODAVNO NE POSTOJI…

KO JE  JUNAK PRIČE O DVA VRŠNjAKA? 

ISTORIČAR DEJAN RISTIĆ: NAJVEĆE SRPSKE ZABLUDE 

PRI KRAJU UREĐENjE GRADSKE PLAŽE: ČAČAK DOBIJA TRG NA VODI

– ONI SLEDE SVOJ SAN: KO SU ĐACI GENERACIJE ČAČANSKIH ŠKOLA?

Slične Vesti
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VREMENSKA PROIGNOZA

I. М.

Ujutro i pre podne na severu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima naoblačenje i zahlađenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na zapadu i jugozapadu ponegde velika količina padavina. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura u Čačku od 13 a najviša  od 24. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ […]
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VOĆARI SUTRA ORGANIZUJU SASTANAK ZBOG PREKIDA OTKUPA KAJSIJE

I. М.

U čačanskom kraju hladnjači su prekinuli otkup kajsije u jeku berbe. Nezadovoljni voćari su zakazali sastanak za sredu u 21 čas u Mesnoj zajednici „Miokovci“, da bi se dogovorili kako da reaguju u borbi za uređenje tržišta.  – Pozivaju se svi voćari koji se bave proizvodnjom kajsija da dođu u sredu u Miokovce kako bi se […]
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NOVI ASFALT U BRESNICI, A USKORO I FISKULTURNA SALA

I. М.

 U zaseocima Dačevići i Lugovi u selu Bresnica, izvode se završni radovi na asfaltiranju dva putna pravca u dužini od 1.100 metara, a da se sve odvija predviđenom dinamiko uverilo se gradsko rukovodstvo. Vrednost investicije je 11.000.000 dinara, a sredstva je obezbedilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. U Bresnici se izvode i radovi na izgradnji […]

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