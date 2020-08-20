U NOVOM BROJU „ČAČANSKOG GLASA“ ČITAJTE:

– ODRŽANA KONSTITUTIVNA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA: TODOROVIĆU I TRIFUNOVIĆU PONOVO UKAZANO POVERENJE; PREDSEDAVAO RADMILO MIŠOVIĆ: NA PRVOM MESTU ČAČAK
-INTERVJU: GORAN MARKOVIĆ, 20 GODINA IZDAVAČKE KUĆE „PČELICA“: ZADOVOLJAN POSTIGNUTIM
– U SUSRET NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI:
VEĆINA OSNOVACA ZA NASTAVU U ŠKOLI,
KOVID DILEMA: IGRALIŠTE DA, ŠKOLA NE?
ŽIVOT TREBA VRATITI OBIČNIM TOKOVIMA
– NEBOJŠA RACKOVIĆ: MUZIČARI NA PRINUDNOM ODMORU
– VLADIMIR PERIĆ U SUSRET 30. MEMORIJALU NADEŽDE PETROVIĆ: I PTICE ĆE DOBITI SVOJ KARANTIN
– ODLAZAK ANTONIJA ĐURIĆA: VELIKI PAMTILAC SRPSKI
– LUČANI: RAZMATRAN ŠESTOMESEČNI BUDŽET, U TOKU UREĐENjE VODOTOKOVA