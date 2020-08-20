Društvo

U NOVOM BROJU „ČAČANSKOG GLASA“ ČITAJTE:

Z. Ј. Komentara (0)

– ODRŽANA KONSTITUTIVNA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA: TODOROVIĆU I TRIFUNOVIĆU PONOVO UKAZANO POVERENJE; PREDSEDAVAO RADMILO MIŠOVIĆ: NA PRVOM MESTU ČAČAK   

-INTERVJU: GORAN MARKOVIĆ, 20 GODINA IZDAVAČKE KUĆE „PČELICA“: ZADOVOLJAN POSTIGNUTIM

– U SUSRET NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI:

VEĆINA OSNOVACA ZA NASTAVU U ŠKOLI,

KOVID DILEMA: IGRALIŠTE DA, ŠKOLA NE?

ŽIVOT TREBA VRATITI OBIČNIM TOKOVIMA

– NEBOJŠA RACKOVIĆ: MUZIČARI NA PRINUDNOM ODMORU  

– VLADIMIR PERIĆ U SUSRET 30. MEMORIJALU NADEŽDE PETROVIĆ: I PTICE ĆE DOBITI SVOJ KARANTIN

– ODLAZAK ANTONIJA ĐURIĆA: VELIKI PAMTILAC SRPSKI   

– LUČANI: RAZMATRAN ŠESTOMESEČNI BUDŽET, U TOKU UREĐENjE VODOTOKOVA     

Slične Vesti
Aktuelno Društvo

Појачане саобраћајне контроле због Сабора трубача

I. М.

Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку током 58. Сабора трубача у Гучи, који ће бити одржан од 9. до 12. августа, појачано ће контролисати учеснике у саобраћају и предузеће све мере и радње у циљу заштите имовинске и личне сигурности грађана. Како би се саобраћај одвијао несметано и безбедно, саобраћајна полиција ће током трајања Сабора […]
Aktuelno Društvo

НОВЕ САДНИЦЕ У БЕЉИНИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „НАША ШУМА НАША БРИГА“

I. М.

Данас је настављено пошумљавање у оквиру пројекта „Наша шума, наша брига“. У Бељини, код зграде Водовода, млади из Удружења „Горани“, основци из ОШ „Ратко Митровић“ посадили су 40 садница црвенолисне шљиве. Јавно предузеће „Градско зеленило“ је младима давало логистичку и стручну подршку приликом садње. Пројектом „Наша шума, наша брига“ је предвиђено да до краја априла […]
Društvo

DANI KARIJERE NA FAKULTETU TEHNIČKIH NAUKA

I. М.

U organizaciji Studentskog parlamenta Fakulteta tehničkih nauka u  Čačku će se od 11. do 12. decembra na Fakultetu tehničkih nauka održati manifestacija pod nazivom „Dani karijere 2019“. Ovaj događaj je sada već tradicionalan na Fakultetu tehničkih nauka i okuplja veliki broj studenata, prvenstveno studente završnih godina, ali i sve druge zainteresovane studente nižih godina studija. […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.