Aktuelno

У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

Z. Ј. Komentara (0)

– ДАН ГРАДА, 18. ДЕЦЕМБАР – ПРОЈЕКТИ САДАШЊОСТИ И БУДУЋНОСТИ  

– Министар РАДОМИР ДМИТРОВИЋ посетио Чачак  – ДЕМОГРАФИЈА ЈЕ ИЗНАД ПОЛИТИКЕ И СВИХ ПРОБЛЕМА

– Настављено осликавање чачанске Саборне цркве  – ЛИТУРГИЈСКИ ЖИВОТ

– БОЖИДАР ПЛАЗИНИЋ – ПРВА РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА У УМЕТНИЧКОЈ ГАЛЕРИЈИ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“  

– Просветне легенде: РАДМИЛА МОЈСИЛОВИЋ  – СИНТЕЗА ЖИВОТНИХ РАДОСТИ

– Породица Стегњајић  – ТРИ ГЕНЕРАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИКА

– Спорт: НЕСТВАРНА ГОДИНА КАРАТЕ КЛУБА БОРАЦ 

– ИВАЊИЦА: Од ове седмице – ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА ЗБОГ СНЕГА

– ЛУЧАНИ: Ванредна ситуација због обилних снежних падавина  – НАЈВЕЋЕ ПРОБЛЕМЕ СНЕГ ИЗАЗВАО НА ЕЛЕКТРОМРЕЖИ

Slične Vesti
Aktuelno Sport

БОРБА ЗА МАЈСТОРИЦУ

v. d.

После несрећног и неспретног пораза у Железнику, у првој утакмици полуфинала доигравања Суперлиге, кошаркаше “Борца“ вечерас у хали крај Мораве очекује прилика за реванш и шанса да се избори мајсторица. Екипа “ФМП“- а је атлетски изузетно снажна. Свих 40 минута играју у високом ритму. Ова утакмица ће бити налик претходној. Неизвесна, тврда, али ми имамо […]
Aktuelno Grad

МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ПАСА СВИХ РАСА У ЧАЧКУ

I. М.

У склопу планираних активности за 2017. годину Кинолошко удружење “Драган Радовић – Џони” у суботу, 23. септембра организује четврту Међународну изложбу паса свих раса. Манифестација ће традиционално бити одржана на фудбалском терену поред хотела “Ливаде” у Прељини, јер се током година показало да је та локација пун погодак у погледу услова и приступачности за излагаче […]
Aktuelno Društvo

NA RELACIJI ČAČAK – KRALJEVO OD 13. DECEMBRA MANJE VOZOVA

vesnas

Prema zvaničnoj informaciji koju smo dobili iz preduzeća AD „Srbija voz“, po novom redu vožnje od 13. decembra neće saobraćati voz iz Kraljeva za Čačak u 12,35 časova, niti iz Čačka za Kraljevo u 15,55 časova, tako da su potvrdjene pretpostavke zabrinutih putnika koji su se obratili redakciji našeg lista, u pokušaju da se izbore […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.