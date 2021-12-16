У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

– ДАН ГРАДА, 18. ДЕЦЕМБАР – ПРОЈЕКТИ САДАШЊОСТИ И БУДУЋНОСТИ
– Министар РАДОМИР ДМИТРОВИЋ посетио Чачак – ДЕМОГРАФИЈА ЈЕ ИЗНАД ПОЛИТИКЕ И СВИХ ПРОБЛЕМА
– Настављено осликавање чачанске Саборне цркве – ЛИТУРГИЈСКИ ЖИВОТ
– БОЖИДАР ПЛАЗИНИЋ – ПРВА РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА У УМЕТНИЧКОЈ ГАЛЕРИЈИ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
– Просветне легенде: РАДМИЛА МОЈСИЛОВИЋ – СИНТЕЗА ЖИВОТНИХ РАДОСТИ
– Породица Стегњајић – ТРИ ГЕНЕРАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИКА
– Спорт: НЕСТВАРНА ГОДИНА КАРАТЕ КЛУБА БОРАЦ
– ИВАЊИЦА: Од ове седмице – ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА ЗБОГ СНЕГА
– ЛУЧАНИ: Ванредна ситуација због обилних снежних падавина – НАЈВЕЋЕ ПРОБЛЕМЕ СНЕГ ИЗАЗВАО НА ЕЛЕКТРОМРЕЖИ