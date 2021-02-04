U NOVOM IZDANЈU „ČAČANSKOG GLASA“

– KATANIĆIMA STIŽE ČETVRTA GENERACIJA POLЈOPRIVREDNIKA
-Dr DARKO JEVREMOVIĆ, v.d. direktora Instituta za voćarstvo – ZNANЈE I STRUČNOST VRAĆAJU STARI UGLED
– NEMA VAKCINISANjA BEZ PRIJAVE
– Na evidenciji NSZ u Čačku krajem prošle godine – PETINA NEZAPOSLENIH MLADI
– LЈUBINA JAĆIMOVIĆ – OMILЈENA FRAU ČAČANSKE GIMNAZIJE
– „DUH ČAČANA“ U KNjIZI SLAVIŠE AZANЈCA – DUHOVITO JEZGRO „TOTALNO LUDOG“ VREMENA
– Izborna skupština Karate kluba „Borac“ – PREDSEDNIK BRANISLAV SIMOVIĆ
-Atletika: IVANA I OGNЈEN, JUNIORSKI PRVACI SRBIJE