Aktuelno

U NOVOM IZDANЈU „ČAČANSKOG GLASA“

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– KATANIĆIMA STIŽE ČETVRTA GENERACIJA POLЈOPRIVREDNIKA

-Dr DARKO JEVREMOVIĆ, v.d. direktora Instituta za voćarstvo – ZNANЈE I STRUČNOST VRAĆAJU STARI UGLED

– NEMA VAKCINISANjA BEZ PRIJAVE 

– Na evidenciji NSZ u Čačku krajem prošle godine  – PETINA NEZAPOSLENIH MLADI 

– LЈUBINA JAĆIMOVIĆ  – OMILЈENA FRAU ČAČANSKE GIMNAZIJE 

– „DUH ČAČANA“ U KNjIZI SLAVIŠE AZANЈCA   – DUHOVITO JEZGRO „TOTALNO LUDOG“ VREMENA

– Izborna skupština Karate kluba „Borac“ – PREDSEDNIK BRANISLAV SIMOVIĆ

-Atletika: IVANA I OGNЈEN, JUNIORSKI PRVACI SRBIJE

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Film “50 NIJANSI MRAČNIJE” u petak u Domu kulture

I. М.

“50 NIJANSI MRAČNIJE” Početak: 17/03, 21:00, velika sala Kad povređeni Kristijan Grej pokuša da namami opreznu Anu Stil ponovo u svoj život, ona će zahtevati novi dogovor pre nego što mu pruži drugu šansu. Dok njih dvoje pokušavaju da izgrade poverenje i stabilnost, mračne figure iz Kristijanove prošlosti počinju da kruže oko ovog para, odlučne […]
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Заплењен дуван

I. М.

Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку запленили су око 60 килограма резаног  дувана тржишне вредности око 520 хиљада динара. Дуван је пронађен приликом контроле такси возила у Прељини. Против педесетчетворогодишњег мушкарца из Чачка који је био сувозач у такси возилу биће поднета кривична пријава у редовном поступку, због постојања основа сумње да је извршио кривично […]
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Временска прогноза за 4. мај 2018

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