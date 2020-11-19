Društvo

U NOVOM IZDANJU „ČAČANSKOG GLASA“ ČITAJTE…

G. D. Komentara (0)

U NOVOM IZDANJU „ČAČANSKOG GLASA“ ČITAJTE:

-DVE INTENZIVNE EPIDEMIJE U ČAČKU I GORNJEM MILANOVCU – KAPACITETI U ČAČANSKOJ BOLNICI GOTOVO POPUNJENI

  • JAVNI POZIV ZA PODSTICAJE U PROIZVODNJI ALKOHOLNIH PIĆA – DRŽAVNA PODRŠKA I DO 15,5 MILIONA DINARA
  • BRAT I SESTRA ODRŽALI LEKCIJU HUMANOSTI – KUĆA PRODATA ZA 8.000 DOLARA OSTAJE ANIKI
  • GRAD IZ UGLA MLADOG ARHITEKTE OGNJENA GRBOVIĆA – „RESAVSKA“ ŠKOLA
  • NOVO U OVČARSKO-KABLARSKOJ KLISURI – GLAMPING „JEZERO“ U MEĐUVRŠJU
  • KATARINA ALEMPIJEVIĆ, NAGRADA PUBLIKE 30. MEMORIJALA NADEŽEDE PETROVIĆ

Slične Vesti
Aktuelno Društvo

Тражимо посао за вас

I. М.

ПОСЛОДАВАЦ: „ЈЕЖ“ ДОО АДРЕСА: ЧАЧАК, БУЛЕВАР ОСЛОБОДИЛАЦА ББ Телефон: 064/803-15-83, 064-64-11-262 Лице за контакт: НИКОЛА НИКОЛИЋ Назив посла: ПРОДАВАЦ У МАЛОПРОДАЈИ Број тражених извршилаца: 4 (четири) Образовање:без обзира на занимање Радно искуство: без обзира на радно исксутво Врста запослења: одређено време Место рада: Чачак Трајање конкурса: 30. 4. 2018. ПОСЛОДАВАЦ: МБА „РАТКО МИТРОВИЋ“ ДОО АДРЕСА: […]
Društvo

VIŠE PARA ZA ZELENE AKTIVNOSTI

N. R.

Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Čačka za oblast zaštite životne sredine Mirjane Đoković, do sada je u Čačku podneto 12.000 poreskih prijava za ekološku taksu koju, po posebnoj Uredbi Vlade Srbije iz decembra prošle godine, plaćaju samo pravna lica i preduzetnici. Đoković očekuje da zeleni budžet bude oko 60 miliona dinara i da bi u skladu […]
Društvo

Crna Gora je od ponoći otvorila granicu za građane Srbije

I. М.

Crna Gora je od ponoći otvorila granicu za građane Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, ali i za državljane Severne Makedonije i SAD. Uslov za ulazak u zemlju je negativan pi-si-ar ili pozitivan rezultat antitiela na novi koronavirus dobijen Elisa serološkim testom, ne stariji od 72 sata. Od ponoći do sedam sati prošlo tek oko dvadesetak […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.