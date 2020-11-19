U NOVOM IZDANJU „ČAČANSKOG GLASA“ ČITAJTE:
-DVE INTENZIVNE EPIDEMIJE U ČAČKU I GORNJEM MILANOVCU – KAPACITETI U ČAČANSKOJ BOLNICI GOTOVO POPUNJENI
- JAVNI POZIV ZA PODSTICAJE U PROIZVODNJI ALKOHOLNIH PIĆA – DRŽAVNA PODRŠKA I DO 15,5 MILIONA DINARA
- BRAT I SESTRA ODRŽALI LEKCIJU HUMANOSTI – KUĆA PRODATA ZA 8.000 DOLARA OSTAJE ANIKI
- GRAD IZ UGLA MLADOG ARHITEKTE OGNJENA GRBOVIĆA – „RESAVSKA“ ŠKOLA
- NOVO U OVČARSKO-KABLARSKOJ KLISURI – GLAMPING „JEZERO“ U MEĐUVRŠJU
- KATARINA ALEMPIJEVIĆ, NAGRADA PUBLIKE 30. MEMORIJALA NADEŽEDE PETROVIĆ