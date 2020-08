U petak isplata minimalca

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će država u petak, 7. avgusta isplatiti 60 odsto minimalne zarade, odnosno oko 18.000 dinara po zaposlenom, za 235.372 privredna subjekta u kojima radi 1,01 miliona zaposlenih.

Mali je izrazio očekivanje da će ova podrška biti dodatni oslonac privredi Srbije, a za tu svrhu iz budžeta države će biti opredeljeno 18,4 milijarde dinara, objavilo je Ministarstvo finansija.

„Kao što smo najavili, svaki će zaposleni dobiti oko 155 evra. Reč je o meri iz drugog paketa ekonomskih mera koji je Vlada usvojila 30. jula sa ciljem ublažavanja posledica nastalih usled pandemije Covid-19, vrednog 66 milijardi dinara„, rekao je Mali.

Ministar je, govoreći o novom paketu mera, precizirao da je jedna od najvećih promena u odnosu na prvi paket mera ta što je drugi usmeren i na privredne subjekte koji su osnovani nakon 15. marta ove godine, a najkasnije 20. jula ove godine.

„To znači da je ova mera neka vrsta podrške početnicima u biznisu, a mi verujemo da među njima ima puno mladih ljudi„, naglasio je Mali i dodao da je, prema podacima Agencije za privredne registre, takvih firmi ukupno 13.550.

On je kazao da će novac takvim novoosnovanim firmama na račune leći u septembru i to u visini od 120 odsto minimalne zarade po zaposlenom. Sve što je potrebno je, kako je neveo, da do 15. septembra podnesu PPP-PD obrazac na kome će kao datum dospeća poreza i doprinosa staviti 5. januar 2021. godine.

Za novoosnovane privredne subjekte koji žele da koriste mere pomoći biće otvoreni posebni namenski računi. Mali je precizirao da druga uplata za sve druge privredne subjekte, koji su već koristili pomoć, sledi u septembru, kao i da će za jedan mesec da budu odloženi porezi i doprinosi na zarade.

Mali je ponovio da svi koji su dobili minimalnu zaradu u julu, neće morati da se prijavljuju za novi paket podrške, već će biti prijavljeni automatski.

„Onaj koji je ostvario pravo, a novac ne želi ili ne ispunjava uslove, samo ne treba da ga troši i sredstva će biti automatski vraćena u budžet, najkasnije do 31. oktobra„, naveo je Mali.

Ministar je napomenuo da poslodavci imaju obavezu da ne smanjuju broj zaposlenih za više od 10 odsto u periodu od tri meseca od isplate poslednjeg direktnog davanja, odnosno najkasnije do kraja godine.

Izvor: Beta