Ујутро мраз, током дана сунчано

Прво овогодишње сузбијања одраслих форми комараца третманом са земље на територији града Чачка биће обављено у суботу, 25. јуна, у времену од 18 до 21 сат. Запрашивање ће вршити радници предузећа „Висан“ из специјализованих возила, на подручју од Међувршја до Катрге, у ширем приобаљу Западне Мораве, на теренима где има стајаћих вода и где је […]

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