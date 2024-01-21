зима Фото: Мима Зиндовић
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Ујутро мраз, током дана сунчано

G. D. Komentara (0)

ИЗВОР: РТС

У Србији данас претежно сунчано. Ујутро мраз, највиша дневна температура до шест степени. Време данас неповољно за хронично оболеле.

Другог дана викенда у Србији, време ће бити суво и хладно.

Фото: Мима Зиндовић

Ујутру су понегде на југу земље могући магла или ниска облачност.

Током дана у свим крајевима очекује се претежно сунчано време.

Ујутру ће бити мраз, са температуром која ће понегде пасти до -7 степени Целзијуса.

Највиша дневна температура кретаће се од нуле до шест степени.

Сунце ће сијати и у Београду. Ујутру ће у главном граду бити слаб мраз, а током дана три степена.

Наредне седмице очекује се топлије време.

Време данас неповољно за хронично оболеле

Према прогнози РХМЗ, биометеоролошке прилике данас могу утицати релативно неповољно на хронично оболеле особе.

Опрез се саветује цереброваскуларним, срчаним и ментално нестабилним болесницима.

Метеоропатске реакције су могуће у виду реуматских болова, малаксалости и депресије.

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