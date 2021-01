UPRKOS KORONI, USPEŠNA GODINA ZA MILICU MARIĆ I NJEN WOOD MOOD DESIGN

LJUDI SU POČELI VIŠE DA OPAŽAJU PROSTOR U KOME ŽIVE…

Po završetku osnovnih studija na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, smer unutrašnja arhitektura, a zatim i master studija na istom fakultetu sa prosečnom ocenom 9,53, Milica Marić, lepa i uspešna Čačanka, osniva svoju liniju nameštaja od punog drveta pod nazivom WOOD MOOD DESIGN, za koji je dobila nekoliko nagrada, među kojima i nekoliko značajnih internacionalnih. Zahvaljujući tim priznanjima komadi dizajnirani i kreirani njenim talentom i umećem, postali su prepoznatljiv brend u svetu komadnog nameštaja. Od 2011. Milica uspešno predstavlja svoje radove na Sajmu nameštaja u Beogradu.

Za početak, Milica neizbežno govori o godini za nama, kako ju je doživela, preživela, organizovala se u poslu od koga kao mlad i preduzimljiv čovek živi, a koji podrazumeva putovanja, izlaganja, prodaju, konkurse…

-Godina za nama je bila izuzetno psihički teška i neizvesna. Iako, s velikom dozom straha, tešili smo se da je teško u celom svetu, ali smo znali da je najbolje da ostanemo pribrani koliko je god to bilo moguće i da nastavimo da radimo. Negde su me učili da je rad najbolji lek za sve, vreme kvalitetnije i sadržajnije prolazi, a misli su vam manje okupirane lošim stvarima. Prvi meseci pandemije bili su jako loši. Samo što sam došla s puta, zvali su nas i rekli da treba da ostanemo u karantinu, što smo i učinili.

Ostala sam potpuno zatvorena, sama u stanu u Beogradu 28 dana i taj period, bio mi je jako težak. Međutim, trudila sam se da koristim mreže maksimalno za promociju svojih proizvoda, pravila sam kratke filmove, sređivala fotografije, obajvljivala zanimljive priče i vreme je prolazilo. Kada sam bila bezvoljna, setila bih se komšinice koja je jednom prilikom rekla da kada se oseća loše ode na stranicu Wood mood design i odmah se oraspoloži. Negde sam osećala da treba da ispoštujem ljude koji prate sve i da ih obradujem veselim i zanimljivim pričama, koje im daju nadu u moru loših vesti koje su se oko nas dešavale. Vodim se tim da plasiram samo pozitivne, vesele i šaljive sadržaje – priča za „Glas“ ova preduzimljiva devojka.

Nešto pre početka pandemije završavali su se rokovi za slanje radova na konkurse, koje je planirala te godine. Nekoliko meseci se pripremala i u februaru i martu je poslala radove.

– Zbog cele situacije, malo sam to i potisnula, ali po povratku u Čačak, u aprilu, stigle su dobre vesti. Sto „Duge čarape“ osvojio je Zlatnu Muse design award u Njujorku u kategoriji nameštaja, i to je bila tako dobra vest koja nam je trebala tih dana. Posle dva meseca, stigao je sertifikat i trofej koji je zaista impozantan. Pored toga što je to značajno priznanje, vetar u leđa, nagrade uvek dobro utiču i na prodaju. Okretanjem internet prodaji u kućnim uslovima, ljudi su više počeli da opažaju prostor u kome žive i sve više su ulagali u sređivanje enterijera, pošto su tu provodili, očigledno, najviše vremena. Tako da je potražnja za proizvodima skočila. Nekoliko dana posle nagrade iz Njujorka, stiglo nam je i obaveštenje iz Slovenije da je sto „Duge čarape“ osvojio Big SEE design award u Ljubljani.

To je manifestacija koja okuplja dizajnere iz celog regiona. Lično je jako volim, zato što je Design week u Sloveniji stvarno izuzetno profesionalno organizovan. Žao mi je što je manifestacija dodele nagrada, koja je trebalo da se održi u oktobru otkazana, ali organizatori su obećali da će na sledećoj biti dodela i za nagrađene, u godini za nama – priča o poslednjim nagradama Milica Marić.

Da je u radu spas, nezavisno od okolnosti, potvrđuje naša sagovornica, podsetivši i na uređenje dele prostora u čačanskom NT parku.

-Nastavili smo da radimo. Porudžbine su sve više dolazile, a mi smo se trudili da maksimalno ispoštujemo rokove i da komunikacija s kupcima bude sadržajna i pozitivna, a kvalitet na zavidnom nivou, kako bi se zadovoljni kupci vraćali i preporučivali. U maju smo učestvovali sa sjajnom ekipom iz Naučno-tehnološkog parka u Čačku u opremanju dela tog prostora. To je jedan zanimljiv, sadržajan, edukativan prostor, s ljudima koji zaista predano rade svoj posao.

U septembru Milici stiže obaveštenje od A’Design Award-a iz Italije da je „Klupica Pufnica Mreža“, koja je osvojila A’Design Award u kategoriji nameštaj i dekorativni predmeti za enterijer, 2016/2017, a koju smo radili u saradnji sa Gufo wear-om, izabrana za Internacionalnu izložbu dizajna, MOOD dizajn Muzeja u Komu u Italiji.

-U prvom trenutku manifestacija je trebalo da se održi od 15. oktobra do 15. novembra, da bude otvorena za novinare iz celog sveta, ali s obzirom na to da se situacija sa korona virusom opet pogoršala i ta manifestacija je pomerena. Sve u svemu, kako iz svega gledam da izvučem neku pozitivnu stranu, mogu da kažem da godina za nama jeste bila puna loših vesti, sumorna i neizvesna, ali pozitivnim stavom, vestima o nagradama, našem radu i trudu na kvalitetu i raznovrsnosti proizvoda, ozbiljnim bavljenjem online prodajom, kao i jakim ličnim pečatom, Wood mood proizvodi su se tokom pandemije jako dobro prodavali, pa težimo da tako i ostane i dalje. I želimo vam zdravu, srećnu i uspešnu Novu godinu i vesele Božićne praznike! – dodaje ova uporna i ambiciozna devojka…

Zorica Lešović Stanojević

(Ceo tekst u najnovijem „Glasu)