UREDNO VODOSNABDEVANJE I RACIONALNO POSLOVANJE

Iako je posle sedam godina poslovanja sa dobiti, JKP “Vodovod” prošlu godinu završilo sa gubitkom, menaxment planira da u završnom obračunu 2021. iskaže pozitivne rezultate. Naravno, prioritetni planovi preduzeća i u ovoj godini su uredno snabdevanje vodom dobrog kvaliteta, kako građana, tako i potrošača iz oblasti privrede, i racionalno poslovanje. Prema rečima direktora Zorana Pantovića, prošla godina je bila “uredna” kada je reč o vodosnabdevanju, a za to su zaslužni: redovne platiše, dobra saradnja sa rukovodstvom Grada Čačka i maksimalno angažovanje zaposlenih u “Vodovodu”.

Javno komunalno preduzeće “Vodovod” je uradilo program poslovanja za 2021. godinu, za koji je već dobilo saglasnost osnivača. Naravno, svi programi su u skladu sa zakonom i procenom dešavanja u prethodnoj godini, podseća direktor ovog javnog preduzeća Zoran Pantović i dodaje:

– Prethodna godina je bila vrlo specifična zbog korona virusa, što je uslovilo da “Vodovod”, posle sedam godina poslovanja sa dobiti, 2020. završi sa gubitkom. Osnovni razlog je manja količina prodate vode i to Kompaniji “Sloboda”, SC “Mladost” i ugostiteljskim objektima. Pored toga, ostvaren je i manji prihod od usluga, jer je deo zaposlenih opravdano bio odsutan, pa je akcenat preduzeća bio na saniranju kvarova, kako bi bilo uredno vodosnabdevanje. Ali, za 2021. godinu smo planirali pozitivan finansijski rezultat i dobit oko 783.000 dinara. Da bi to ostvarili, prihodi od vode i kanalizacije bi trebalo da budu za tri, četiri odsto veći, nego prošle godine. Nadamo se da ćemo uskoro pobediti kovid-19 i da će potrošači iz oblasti privrede koristiti veću količinu vode, pa će po ovom osnovu i prihodi preduzeća biti veći. Planiramo i povećanje prihoda od usluga za 58 odsto, nego što je bio ostvaren u 2020. godini. Pored toga, konkurisaćemo za izgradnju vodovodne mreže na jednom od dva podsistema, “Beljina, Pridvorica, Parmenac”, odnosno, “Vranići, Milićevci, Sokolići”. To su veliki projekti za koje je Grad predvideo sredstva. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i sprovedenim postupkom, očekujemo da jedan od ovih poslova dobijemo na tenderu, što će nam omogućiti da prihod od usluga bude veći. Grad Čačak će nam pomoći sa 6,5 miliona dinara za deo sanacije havarisanih cevovoda u reci Zapadna Morava. Prošle godine, 23. juna, zbog velikih voda došlo je do kidanja dva cevovoda. Za fekalnu kanalizaciju ovih dana završavamo podbušivanje ispod Morave, a vodovodnu cev ćemo sanirati u narednom periodu. Ukupna vrednost ovih radova će biti oko 13, ili 14 miliona dinara, a Grad će nam pomoći sa 6,5 miliona, što je oko 50 odsto sredstava.

Iako ne može da se utiče na atmosferska dešavanja, na padavine, prioritetan plan preduzeća i u 2021. je naravno uredno snabdevanje vodom, kako građana, tako i potrošača iz oblasti privrede. I ove godine, kao i prethodnih, preduzeće je zaključilo ugovor sa Gradom Čačkom, odnosno dobilo je naknadu za pet radnika koji održavaju branu “Parmenac”. Prema rečima direktora, već sredinom maja radovi na spremanju ustava i formiranju akumulacije biće u završnoj fazi, odnosno, početkom juna će biti formirana akumulacija i pripremljena za nastupajuće leto. Inače, pripreme za letnju sezonu podrazumevaju saniranje bunarskih pumpi, kontrolisanje izvorišta, pranje i dezinfikovanje rezervoara.

– Naravno, voda mora da bude i dobrog kvaliteta. Održavamo 50 rezervoara i oko 700 kilometara vodovodne mreže i priključaka. Dakle, sve mora da se održava u sanitarnom režimu, po rasporedu organizujemo pranje, čišćenje, dezinfekciju određenih rezervoara, pripremanje bunara za letnju sezonu, sve što je neophodno da bi voda bila dobrog kvaliteta. Od Zavoda za javno zdravlje smo dobili izveštaj o kontroli kvaliteta vode u 2020. godini, u kome se navodi da je voda u sistemu gradskog vodovoda “odgovorala pravilniku, a broj neispravnih uzoraka je izuzetno mali, odnosno, u skladu sa zakonom” – napominje Zoran Pantović.

Kada je reč o tekućem održavanju, direktor potvrđuje da će saniranje kvarova, kao i do sada, biti u najkraćem roku, ekspresno i brzo:

– “Vodovod” i dalje ima najmanji broj zaposlenih u Srbiji, u odnosu na broj vodomera. Molimo građane za razumevanje, jer je fizički nemoguće da jedna ekipa istovremeno bude na “četiri mesta”.

Poslednjih godina je evidentiran problem kvalifikacione i kvantitativne strukture zaposlenih. Broj zaposlenih se iz godine u godinu smanjuje, a sistem je sve komplikovaniji, priključuju se novi potrošači, dobija nova mreža, novi vodomeri… Ipak, i pored toga, među planovima je i smanjenje gubitaka vode u mreži. Ali, kako kaže direktor, sa ovim brojem zaposlenih i pratećim zahtevima to se teško postiže. Zbog toga će biti formirana posebna ekipa koja će se baviti samo ovim problemom, naglašava Pantović.

– I ove godine planiramo značajne investicije, oko 63 miliona (i to iz sopstvenih sredstava), kao što su: projektna dokumentacija za dohlorisanje na perifernim delovima, projekat ugroženosti od požara (što je u skladu sa zakonom), nabavka opreme za laboratoriju… Pokušavamo da zanavljamo ono što je najneophodnije. Ranije smo uspeli da unapredimo vozni park sa dva specijalna vozila, ove godine planiramo zamenu jednog bagera, a sledeće nabavku novih specijalnih vozila. Jer, uz smanjen broj zaposlenih i povećan obim posla, komplikovan sistem možemo kvalitetno da održavamo samo uz novu tehnologiju. Danas ne može da se radi bez mobilnih telefona, daljinskog nadzora, integracionog sistema, računara… – podseća naš sagovornik.

Jedan od prioriteta ove godine, na osnovu odluke rukovodstva preduzeća, biće naplata potraživanja, kaže direktor, pri tom zahvaljujući svim redovnim platišama i apelujući na dužnike da redovno izmiruju obaveze, kako bi “Vodovod” i dalje mogao da plaća svoje obaveze i fakture ariljskom proizvođaču. Menaxment preduzeća planira da u direktnim kontaktima sa kupcima koji duguju postigne dogovor o načinu plaćanja, u skladu sa propisima.

– Prošle godine zbog aktuelne epidemiološke situacije nismo utuživali dužnike u martu, kao prethodnih, ali smo morali u septembru i oktobru da utužimo potrošače koji godinu dana nisu imali nijednu uplatu. To je ne samo zakonska obaveza javnog preduzeća, već je bila i tema kontrole Državne revizorske institucije. Zbog toga redovno apelujemo na građane i pozivamo potrošače koji duguju da sa našim službama postignu dogovor o načinu plaćanja, kako bi se izbegli nepotrebni veliki troškovi utuženja. Troškovi izvršitelja su izuzetno visoki na koje mi ne možemo da utičemo, ali efekat je dobar i njihova ažurnost je na visokom nivou – napominje Zoran Pantović.

Prema rečima direktora, prošla godina je bila “uredna” kada je reč o vodosnabdevanju, upravo zahvaljujući redovnim platišama, dobroj saradnji sa rukovodstvom Grada Čačka i maksimalnom angažovanju zaposlenih u “Vodovodu”.

Nela Radičević

NEDOVOLJNO ZAPOSLENIH

Prema rečima direktora Pantovića, u uslovima povećanog obima posla, priključenja velikog broja potrošača, komplikovanog čitanja, smanjenje broja zaposlenih bi moglo da utiče na efikasnost i operativnost preduzeća.

– Prošlu godinu smo završili sa 164 zaposlena, što je konstantan broj poslednjih godina. Trenutno imamo manje od sedam radnika na 1.000 vodomera. Davnih godina, na primer 1991, u “Vodovodu” smo imali 191 radnika, a 2013. godine 175 zaposlenih. Da bi ovaj komplikovani sistem mogao da funkcioniše potrebno je podmlađivanje kadra kako bi mogli da odgovorimo na našu osnovnu delatnost, a to je proizvodnja i distribucija dovoljne količine vode – kaže naš sagovornik.

Direktor podseća da se sistem vodosnabdevanja sastoji od 50 rezervoara i 1.000 kilometara vodovodne i kanalizacione mreže. Preduzeće opslužuje 34.000 potrošača i čita i kontroliše oko 25.000 vodomera, a u ispravnom stanju održava 14 fekalnih crpnih stanica.

MOGUĆE POVEĆANJE CENE VODE

Ukoliko dođe do određenih promena parametara koji utiču na cenu vode, kao na primer povećanja cene električne energije, ili rasta cene vode na “Rzavu”, moguće je da će i JKP “Vodovod” povećati cenu.

– Poslednje povećanje cene vode je iznosilo 7,9 odsto i tada je dogovoreno da se cena češće koriguje na osnovu ukazanih potreba i spoljašnjih, odnosno, dešavanja iz okruženja. Naravno, ne smatram da cenu vode treba povećavati svake godine, ali bolje je češće korigovati – povećavati, ali sa nižim procentima. Od 28 gradova u Srbiji, najnižu cenu vode iz oblasti privrede plaćaju Čačani, a i građani Čačka su u grupi onih sa nižim cenama – kaže direktor, napominjući da “Vodovod” sve korekcije cene radi uz saglasnost osnivača.