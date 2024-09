У суботу отварање 32. Меморијала Надежде Петровић: Меморијал Соња С.

Традиционални 32. Меморијал Надежде Петровић под називом ,,Меморијал Соња С.” у селекцији Зденке Бадовинац, биће отворен у суботу, 21. септембра, у 13 часова, у Уметничкој галерији ,,Надежда Петровић“.

Програм отварања и концепт изложбе:

Меморијал Надежде Петровић

„Меморијал Соња С.“

Кустоскиња/селекторка – Зденка Бадовинац

Сања Анђелковић

Ника Аутор

Сезгин Боyник и Тевфик Рада

Божена Кончић Бадурина

Mahdi Baraghithi

Жељко Бељан

Ефемерне Конфесије

Ђејми Хадровић

Христина Иваноска

Антон Катс

Дејан Марковић

Gregor Mobius

Надежда Петровић

Elvisey Pisica

Даринка Поп-Митић

Walid Raad

Милица Ракић

Rena Rädle&Vladan Jeremić

Driton Selmani

Маја Смрекар

Бојан Стојчић

Андреј Шкуфца

Јелена Весић

Вокално кустоски синдром (ВКС)

Наталија Вујошевић, Неја Томшич, Тара Лангфорд

Zdenka Badovinac je kustoskinja i autorka, a od 1993. do 2020. godine bila je i direktorka Moderne galerije u Ljubljani, koja je od 2011. podeljena na dve celine na dve lokacije – Muzej moderne umetnosti i Muzej savremene umetnosti Metelkova.

Od 2022. do 2023. godine bila je direktorka Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu (MSU).

Trenutno radi kao nezavisni kustos, autor i međunarodni konsultant.

Badovinac se u svom radu bavi istorizacijom istočnoevropskih umetničkih vrednosti u savremenoj umetnosti u međunarodnim okvirima i kroz institucije. Prva izložba Badovinčeve u kojoj se bavi ovim pitanjima bila je Body and the East—From the 1960s to the Present (Telo i istok – od šezdesetih godina prošlog veka do danas, 1998). Takođe je pokrenula prvu istočnoevropsku umetničku kolekciju Arteast 2000+ u Modernoj galeriji u Ljubljani. Njene nedavne izložbe NSK from Kapital to Capital: Neue Slowenische Kunst – The Event of the Final Decade of Yugoslavia, Moderna galerija, 2015 (Traveled to Van Abbe Museum , Eindhoven, (2016), Garage Museum of Contemporary Art, Moscow (2016) and the Museo Reina Sofía Madrid (2017)); NSK State Pavilion, 5th Venice Biennale, 2017, co-curated with Charles Esche; The Heritage of 1989. Case Study: The Second Yugoslav Documents Exhibition, Modena galerija, Ljubljana, 2017, co-curated with Bojana Piškur; Sites of Sustainability Pavilions, Manifestos and Crypts, Hello World. Revising a Collection, Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin, 2017; Heavenly Beings: Neither Human nor Animal, Museum of Contemporary Art Metelkova, Ljubljana, co-curated with Bojan Piškur, 2018; Bigger Than Myself: Heroic Voices from Ex-Yugoslavia, MAXXI, Rome. (2020); Sanja Iveković, Works of Heart (1974-2022), Kunsthalle, Vienna, (2022) (Extended version of the exhibition was presented in Museum of Contemporary Art in Zagreb, 2023).

Njene najnovije knjige su Unannounced Voices: Curatorial Practice and Changing Institutions (Sternberg Press / Thoughts on Curating), 2022 i Comradeship: Curating, Art, and Politics in Post-Socialist Europe (Independent Curators International (ICI), Njujork, 2019.

Jedna je članica i osnivača L’Internationale, konfederacije sedam modernih i savremenih evropskih umetničkih institucija.

Predsednik CIMAM-a, Međunarodnog komiteta za muzeje i kolekcije moderne umetnosti, 2010-2013.

Godine 2020. Zdenka Badovinac je dobila nagradu Igor Zabel za kulturu i teoriju.