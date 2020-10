Uživajte još koji dan u miholjskom letu

Miholjsko leto se ne predaje, kada se vraća jesen

Foto: Mima Zindović

Sunčano i veoma toplo. Tokom dana do 24 stepena. Ipak, jutro će biti hladno, ponegde sa slabim mrazom i maglom. Zbog magle i niskih jutarnjih temperatura u pojedinim delovima Srbije na snazi žuti meteo-alarm.

Jutro hladno, ponegde sa maglom koja se može zadržati i duže tokom prepodneva, u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, a na istoku i jugu Srbije lokalno se očekuje i slab mraz na dva metra visine.

Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -1 do 9, a najviša od 19 do 24 stepeni.

U Jugozapadnoj, Jugoistočnoj, Istočnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji zbog magle i niskih temperatura u jutarnjim časovima na snazi je žuti meteo-alarm, što znači da vremenske prilike mogu biti potencijalno opasne.

Toplo i sunčano do subote, jesen se vraća u nedelju

Slično vreme i sutra – jutro hladno, ponegde sa maglom i slabim prizemnim mrazem, a na istoku i jugu Srbije lokalno se očekuje i slab mraz na dva metra visine. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -1 do 10, a najviša od 20 do 25 stepeni.

U subotu ujutru na severu i zapadu, a tokom prepodneva i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom uz manji pad temperature. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 11 stepeni, a najviša od 17 na severozapadu do 22 stepena na istoku i jugu.

Oblačno i još malo hladnije u nedelju, mestimično sa kišom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša od 15 do 18 stepeni.

Izvor: RTS