Virtuelna izložba i na ulicama našeg grada

Umetnica Ivana Knežević Sivak, ovog proleća na svim meridijanima

Mobilna i autorski, opipljivo i atraktivno, moderno, a klasično i skroz novi pristup informacijama i različitom i orginalnom sadržaju. Spoj umetnosti i digitalnog sveta i aplikacija. Mladi ljudi, tehnologija i tradicija u službi kulture.

– Ova naša priča potiče iz želje i potrebe da se kultura, turističke destinacije i umetnost na što bolji način prezentuju novim tehnologijama i interesantnim virtuelnim sadržajem. Na taj način, klasičnu prezentaciju, koja je najčešće smeštena u zatvoren prostor, sada prebacujemo na različite lokacije širom sveta. Tako promovišemo i upoznajemo širi auditorijum sa svojim radom i postignućima kao i tradicijom – kaže naša sugrađanka i likovna umetnica Ivana Knežević Sivak.

Ivana još jednom ostvaruje saradnju sa ljudima iz različitih sfera, ovog puta su to mladi programeri jednog Start up projekta. Naime, krajem prošle godine umetnica je imala samostalnu izložbu u Kulturnom centru „Zlatibor“ i tom prilikom je upoznala i ostvarila saradnju sa divnim i inovativnim ljudima iz Start up Geo Art App i Monument App iz Beograda. Ti mladi ljudi su slike naše sugrađanke prepoznali kao interesantan sadržaj za prezentaciju njihovih virtuelnih izložbi na više od 10 lokacija, kako u zemlji tako i inostranstvu.

Jedna takva domo izložba trenutno je postavljena u našem gradu na samom platou ispred Doma kulture. Uz pomoć linka https://milosglisovic.github.io/demo/ i uključivanjem lokacije na vašem telefonu, možete pristupiti virtuelnoj izložbi preko kamere vašeg mobilnog telefona.

– Ovakva izložba veoma interesantno izgleda, jer se slike mogu videti samo ako ste na određenoj lokaciji, tako da vas ova izložba tera da izađete i prošetate našim lepim trgom. Sama svest o tome da je ova izložba postavljena i na još lokacija u svetu kao što su New York, Pariz, Angulem, London, San Francisko, Dubai, Singapur, Tokio, ovu izložbu čini još atraktivnijom – napominje Ivana Knežević Sivak.

Znači, proleće nam donosi nove interesantne aktivnosti. Budite i vi deo ovog malog projekta, poručuje Ivana, i predlaže – prošetajte i snimite izložbu svojim mobilnim telefonom.

Pošaljite snimke na email kreativnajazbina@gmail.com i zajedno sa našom slikarkom i sugrađankom budite mali deo start up demo izložbe, podelite svoja zapažanja i zamerke i javite da li vam se ovako nešto sviđa. Publika je uvek najbolji sudija i kritičar.

Z. L. S.

Foto: Ivana K.S.