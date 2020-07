Više letova za Antaliju i Bodrum

Kompanija Er Srbija obaviće 17 letova za Antaliju i dva za Bodrum do kraja jula, dok je za avgust planirano 20 letova do Antalije i tri do Bodruma.

U saopštenju se navodi da je ukupno planirano da se do ovih najpopularnijih destinacija na turskoj obali u čarter saobraćaju obavi 55 rotacija, odnosno 110 letova do kraja tekuće letnje sezone.

S druge strane, broj letnjih čarter letova povećava se od nedelje do nedelje, imajući u vidu povećanu tražnju.

„Uvereni smo da je veliko interesovanje putnika za letovanje u Turskoj posledica činjenice da ta zemlja nije uvela ograničenja u putovanjima za naše državljane“, izjavio je viši menadžer agentske i korporativne prodaje u Er Srbiji, Boško Rupić.

Sezona čarter letova do najpoznatijih turskih letovališta nastaviće se i u septembru, kada će Er Srbija obaviti još 12 letova za Antaliju i jedan ka Bodrumu, čime će omogućiti putnicima da i pored svih otežavajućih okolnosti otputuju na zasluženi odmor.

Svi letovi za Tursku se obavljaju avionima boing B737 i erbas A319 sa po 144 sedišta, navodi u kompaniji.

Izvor: MNA