Вода нема алтернативу, али ми имамо избор

Др Богдан Трифуновић, директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис” Чачак, учестововао је на стручном самиту у Амстердаму у организацији Европске културне фондације (European Cultural Foundation) и Јавне библиотеке у Амстердаму (OBА) од 25. до 27. септембра. Повод за учешће била је презентација резултата пројекта „Вода здраво за готово” коју у 2024. години реализује чачанска Библиотека, а коју је Европска културна фондација подржала уз још 56 пројеката из Европе. Претходне године Библиотека је успешно конкурисала са пројектом Water Care in a Creative Way на програму The Europe Challenge 2023 (Европски изазов 2023), који од 2021. године спроводи Европска културна фондација, са циљем подизања свести јавности о потреби чувања свеже воде као примарног ресурса кроз активности на пољу едукације јавности, заговарања и озелењавања зграде Библиотеке у Синђелићевој улици.

Након шест месеци рада на реализацији активности које су укључиле предавања, радионице, јавне часове, излете, израду промотивног материјала на српском и енглеском, анкетирање јавности, озелењавања простора Библиотеке, формирање еко-кутка у физичком и виртуелном простору и др, пројекат је успешно представљен пред аудиторијумом од скоро 200 професионалаца у култури, уметника и представника Амстердама, Европске културне фондације и Европске Уније. Слоган пројекта „Вода здраво за готово” ((Don’t) Take water for granted) представљен је уз образложење да позитивне промене у друштву могу да крену од иницијатива и активности јавних установа које могу бити узори свим појединцима. Зато је као кључна порука чачанске презентације у Амстердаму издвојена реченица „Вода нема алтернативу, али људи имају избор.” Директор Трифуновић је представио моделе инфо-табли које у јавном простору информишу и едукују јавност о потреби бољег управљања водним ресурсима као и да се брига о води тиче сваког појединца. Поред тога заинтересовани су могли да преузму брошуру о активностима и резултатима пројекта на енглеском језику, да претраже наменски веб-сајт Еко-зона настао током реализације пројекта и прегледају анимирани филм „Море ме морске море” који су урадили полазници поетско-еколошке радионице у сарадњи са библитекарима Градске библиотеке Чачак .

Презентација пројекта одржана је у просторијама Јавне библиотеке у Амстердаму, једној од најмодернијих и најлепших библиотека у Европи, где су учесници самита имали прилику да присуствују низу радионица, предавања и дискусија, нарочито у вези будућности библиотека као јавних установа културе. У фокусу су биле теме одрживог развоја, везе између културе, циркуларне економије и екологије, али и трансформација библиотека у центре за подршку својих заједница, нарочито за особе којима су библиотеке последња уточишта од све стресније свакодневице.

Градска библиотека Чачак овом приликом захваљује Европској културној фондацији на подршци, као и Граду Чачку, Јавном предузећу „Градско зеленило”, Центру за промоцију науке, Туристичкој организацији Чачак, Природњачком центру у Овчар Бањи, Фестивалу здравог духа, предузећу „Дринско-лимске ХЕ”, чачанским основним и средњим школама, библиотекарима и многобројним појединцима који су узели учешће у пројекту.