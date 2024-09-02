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Врелина не попушта – и данас сунчано и веома топло

G. D. Komentara (0)

Извор: РТС

Тропски дани се настављају и у септембру. Данас претежно сунчано и топло, са температуром до 35 степени.

У Србији ће данас, према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, бити претежно сунчано и топло.

Најнижа температура од 12 до 20, највиша од 32 до 35 степени Целзијуса.

У Београду сутра претежно сунчано и топло, са највишом температуром око 34 степена.

До 5. септембра максимална температура биће од 31 до 36, а од 6. септембра од 30 до 33 степена Целзијуса.

У већини места биће претежно сунчано, а средином дана и после подне, уз локални развој облачности, ретка појава краткотрајне кише или пљуска са грмљавином у планинским пределима.

Неповољно време за срчане болеснике

Услед очекиване биометеоролошке ситуације појачане тегобе могу осетити особе са кардиоваскуларним проблемима.

Поремећај сна и главобоља су могући код метеоропата.

Препоручује се адекватно одевање у складу са очекиваним термичким условима.

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