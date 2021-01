Vremenska prognoza od danas do kraja vikenda…

Vremenska prognoza – 21. januar

U danima pred nama imaćemo predah od minusa sa prolečnim temperaturama. Na Balkan stiže topao vazduh, sneg će se otopiti u predelima ispod hiljadu i po metara nadmorske visine. Oblačno, do čak 18 na zapadu zemlje. Veoma toplo biće do kraja nedelje, ali uz pokoju kap kiše i košavu.

21. 01. 2021. Četvrtak: Malo i umereno oblačno i još malo toplije. Vetar umeren, a na planinama i na jugu Banata povremeno i jak južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -4 do 6, a najviša od 9 na jugu i jugostoku do 18 na zapadu Srbije, U Negotinskoj Krajini hladnije oko 6 stepeni. Upozorenje: Otapanje snežnog pokrivača. Poledica ili zaleđivanje mokrih površina , verovatnoća 90%.

22. 01. 2021. Petak: Promenljivo oblačno, toplo i vetrovito, ponegde s kratkotrajnom kišom. Duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno i olujni južni vetar. Najniža temperatura od 1 do 9, a najviša od 12 na jugoistoku do 19 na zapadu Srbije. U Negotinskoj Krajini hladnije, ujutro slab mraz oko -2, a u toku dana do 6 stepeni. Upozorenje: Otapanje snežnog pokrivača. Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 80%.

23. 01. 2021. Subota: Promenljivo oblačno, toplo i vetrovito, mestimično s kratkotrajnom kišom. Duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno i olujni južni vetar. Najniža temperatura od 0 do 10, a najviša u većini krajeva od 12 do 17. U Negotinskoj Krajini hladnije do 6 stepeni. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s , verovatnoća 70%.

24. 01. 2021. Nedelja: Promenljivo oblačno, toplo i vetrovito, mestimično s kratkotrajnom kišom. Duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno i olujni južni vetar. Najniža temperatura od 2 do 9, a najviša od 8 do 17 stepeni. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s , verovatnoća 70%.

IZVOR: RTS