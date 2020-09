Presedništvo ABA lige donelo je odluku da do daljeg obustavlja aktivnosti vezane za održavanje utakmica ABA 1 i ABA 2 lige, kao i takmičenja za igrače do 19 godina. Čelnici ove organizacije će dalje korake donositi u zavisnosti od razvoja situacije sa korona virusom. To znači da su utakmice polufinala doigravanja ABA 2 lige u […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук