ZAMALO TRAGEDIJA NA GRADSKOJ PLAŽI NA KOJOJ SU PONOVO PRIMEĆENE NEČISTOĆE

U subotu se na Gradskoj plaži desio incident, jer se jedan sugrađanin kupao u trenutku kada su podignute ustave, pa ga je voda povukla ka čepu brane. Na sreću, sve je proteklo bez posledica.



Iako su proteklih dana ustave bile spuštene, a na zabrani sezona kupanja, u subotu su ponovo primećene nečistoće na formiranom jezeru, pa su, kako je istakao direktor SC Mladost Miloš Stevanić, ustave morali hitno da podignu, jer je u vodi bilo kupača koji nisu poštovali zabranu, a zaposleni sportskog centra Mladost, kako kaže Stevanić, nisu želeli da reskiraju njihovu bezbednost zbog primećenih nečistoća, za koje se nije znalo kog su sastava.

-Na polovini pražnjenja jezera jedan plivač je odlučio da uđe još jhednom u Moravu, nažalost voda ga je povukla i provukla kroz jedan od čepova, ali na svu sreću izbegnuta je tragedija – rekao je Stevanić.



Nekoliko dana voda je bila čista i sve je vodilo ka tome da će Gradska plaža vog leta ipak biti puna kupača. Međutim, to je po ko zna koji put u subotu demantovano.

-Na moju odgovornst u subotu smo odlučili da podignemo ustave, jer su u jezeru bile vidljive nečistoće. Nismo znali kog su sastava. Videlo se da dolaze iz prvaca Parmenca. Bilo je kupača na jezeru, jer nisu poštovali zabranu kupanja – priča Stevanić. On dodaje da su radnici SC „Mladost“ upozorili sve one koji su se nalazili i u vodi i načepovima da izaću iz jezera, ali bilo je onih koji nisu poštovali naređenja.



Da li je ipak incident koji se dogodio sa jednim od plivača mogao da se predupredi?

Iskreno mi smo mogli da postavimo obezbeđenje, ali teško je ubediti ljude koji su mislili i videli da je Morava čista, da ne ulaze u vodu, jer svi su bili željni kupanja. Sportski centar Mladost se ogradio postavljanjem obaveštenja o zabrani kupanja – rekao je Stevanić.



Iz dana u dana nove su vesti u vezi sa gradskim kupalištem. Od pozitivnih do negativnih. I dalje nema zvaničmog saopštenbja ko je zagaživač Norave, a da li će to ostati tako do kraja letnje sezone, saznaćeo u danima koji slede.

I. M.