ZBOG EPIDEMIJE KORONE, OVE GODINE BEZ SABORA TRUBAČA U GUČI

Guca, foto sa zvanicnog sajta Opštine

Zbog epidemiološke situacije i ustanovljenih mera protiv širenja korone, Dragačevski sabor trubača u Guči, 60. po redu – jubilarni, ove godine je otkazan. Pripreme za organizovanje manifestacije su prekinute, jer je zdravlje meštana Guče, ali i čitavog dragačevskog kraja, kao i posetilaca manifestacije, najvažnije, rekao je u izjavi za “Čačanski glas” zamenik predsednika opštine Miloš Jovičić.

Bez obzira na veliku odgovornost prema dugogodišnjoj tradiciji ove privredno-kulturne i turističke manifestacije, koja predstavlja brend dragačevskog kraj i čitave Srbije, Dragačevski sabor trubača nije održan zbog aktuelne epidemiološke situacije. Sve pripreme za organizovanje manifestacije su prekinute, jer nije bilo moguće da se obezbedi odgovarajuća udaljenost između desetina hiljada posetilaca, koji se svake godine u avgustu okupljaju na velikoj narodnoj svetkovini u Guči.

Fotografija sa Fejsbuk stranice Centra za kulturu i sport Opštine Lučani u Guči

-Prvi put za šezdeset godina se desilo da je Sabor trubača nije održan. Oni, koji su navikli da redovno dolaze u našu malu varošicu i da budu deo ove svetkovine, teško su se pomirili sa situacijom da ga ove godine nema, ali organizatori Sabora su bili u obavezi da razmišljaju prvenstveno o zdravlju ljudi, kako žitelja Dragačeva, tako i posetilaca iz raznih delova sveta. Prošle godine Sabor je za pet dana posetilo 300.000 ljudi, a njegovo otkazivanje osetiće vlasnici privatnih smeštaja, kafana, prodavnica, hotela… Za mnoge to je glavni prihod tokom godine. Ljudima nije lako, ali razumeju. Opština Lučani biće takođe na gubitku, ali u ovakvim okolnostima najvažnije je zdravlje ljudi – kaže Jovičić, zamenik predsednika opštine Lučani.



Za četiri-pet dana trajanja Sabora, Guču poseti ogroman broj ljudi, a sprovesti sve neophodne epidemiološke mere, u situaciji kada kroz ovu malu varoš, koja broji svega 1.500 do 2.000 meštana, prođe 200 do 300 hiljada gostiju, prosto je neizvodljivo.

Fotografija sa Fejsbuk stranice Centra za kulturu i sport Opštine Lučani u Guči

-Mi smo i u prvom i u drugom talasu pandemije korone poštovali sve uvedene mere i preporuke za sprečavanje širenja zaraze i u tome smo bili dosledni. Svi su bili disciplinovani, počev od privrednika, zaposlenih, pa do građana i to nam je dalo dobre rezultate, jer smo prošli bolje od drugih gradova i opština u regionu, kada je reč o broju zaraženih. Zdravlje ljudi nam je uvek na prvom mestu. Svi oni, koji u dobrom delu godine žive od Sabora trubača, svakao su pretrpeli štetu. Osetiće se to i u opštinskoj kasi, ali jedna ovakva manifestacija mnogo i košta, počev od angažovanja MUP-a, privatnog obezbeđenja, izvođača,montiranja bina, prateće opreme… Ipak, ono što je nekako svima nama veoma bitno, to je ona nematerijalna šteta koja je nastala iz ugla kulture, tradicije i turističke promcije dragačevskog kraja i Srbije, jer Sabor trubača je ujedno dragačevski i srpski brend. Uz dužno poštovanje svim onim manifestacijama koje su nastajale kasnije, Sabor trube je nešto posrebno i ima tradiciju koja zavređuje veliku pažnju. Ne postoji mesto na kugli zemaljskoj gde se ne zna za dragačevsku smotru trubaštva, pa upravo zbog toga i smatramo da je ova nematerijalna šteta prouzrokovana neodržavanjem sabora realno mnogo značajnija od one materijalne – naglašava Jovičić.



BEZ TRUBE OSEĆAJU PRAZNINU U DUŠI



Nikome nije potaman što je izostao Sabor u Guči, ali svi se teše činjenicom da će to u narednom periodu biti adekvatno i nadoknađeno, kad prođe opasnost od ove nevidljive pošasti. Sada je bitno zdravlje ljudi, ali je istina da žitelji dragačevskog kraja osećaju veliku prazninu u duši, jer nema Trube. Nisu zadovoljni ni oni koji su navikli da prihoduju od izdavanja smeštajnih kapaciteta, parkinga i prodaje drugih usluga tokom saborskih dana i to će se svakao odraziti na njihove kućne budžete. Sabor nedostaje podjednako i učesnicima programa – trubačima, kuturno-umetničkim društvima, slikarima, vajarima, književnicima, pesnicima, izdavačima, kao i starim i novim saborašima, koji ne mogu da zamisle godišnji odmor bez moćnog zvuka trube u Guči.



– Razumemo situaciju i znamo da je zdravlje ljudi na prvom mestu, ali svi smo nekako tužni što nema Sabora. Udruženje samoukih slikara i vajara Dragačeva uveliko se i ovoga puta temeljno pripremalo za veliku narodnu svetkovinu. Pripremali smo se za izložbe, obogatili smo našu ponudu ručno izrađenih suvenira… Unapred smo se radovali dolasku stranaca, koji pokazuju veliko interesovanje za naše umetničke radove i sve ono što nosi snažan pečat kulture i tradicije dragačevskog kraja. Žao mi je što se svi skupa nismo postarali da ova naša Guča postane velika turistička atrakcija tokom čitave godine, a ne samo u vreme održavanja trubačke smotre – kaže Snežana Kostić, predsednik Udruženja samoukih slikara i vajara Dragačeva.



Sabor trubača je trebalo da bude organizovan početkom avgusta. Kako ističu organizatori, svako njeno pomeranje u ovakvim epidemiološkim uslovima nije bilo moguće. Ipak, prema rečima zamenika predsednika opštine, trubačka smotra će biti obeležena nekim skromnijim porogramom na dan održavanja prvog Sabora – 14. otobra.

Inače, od 1961. godine do danas manifestaciju je posetilo je više od 10 miliona ljudi iz zemlje i inostranstva.

