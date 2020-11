Zbog povećanog broja pregleda, u Domu zdravlja lista čekanja na rezultate testa

Poslednjih dana počinje da se povećava i broj pregleda u Domu zdravlja, koji sada iznose oko 200 na dnevnom nivou, dok je juče zabeleženo čak 246. Doktor Aleksanadar Pajović direktor Doma zdravlja apeluje na sugrađane da se javljaju u kovid ambulante, kako se ne bi ukrstili putevi prenosa virusa.



-Velike su gužve u našim kovid ambulantama, jer moramo da radimo na taj način da ne bismo te pacijente mešali sa ostalom populacijom i molim pacijente da to razumeju. Tako da se na prvi pregled dolazi u kovid ambulante, tu se uzima laboratorija i tu se dolazi po rezultate – istakao je dr Aleksandar Pajović. On je rekao da među osobljem ima zaraženih, ali da za sada dobro funkcionišu.

Direktor Doma zdravlja ističe da se zbog povećanog priliva pacijenta neko vreme čeka na rezultate testa.

-Do pre nekoliko dana smo testirali sve pacijente dan za danom. Dobijamo oko 50 testova od ZZJZ Čačak i samim tim se pravi lista čekanja. Broj prvih pregleda dnevno je oko 100, a to su potencijalno sve kandidati za testiranje. Radićemo i subotu i nedelju, tako da ćemo tu listu smanjivati – rekao je dr Pajović. Ipak, on ističe da su laboratorije usko grlo, s obzirom na to da se tamo obrađuju testovi i od njih dolaze.

-Ne možemo da uradimo ono što ne možemo, ali očekujemo da dobijemo antigen testove, koji daju rezultat za nekoliko sati. Tako možemo da uradimo i 200 testova u toku dana – zaključuje Pajović.

I. M.