ŽIVOTNI I PROFESIONALNI PUT ALEKSANDRA STEFANOVIĆA

U sklopu obeležavanja Dana Čačka, u sali Skupštine grada, biće održano predstavljanje monografije “Profesor sa Morave“. Monografija je posvećena Aleksandru Stefanoviću, profesoru fizičkog vaspitanja i dugogodišnjem sportskom radniku. Tim povodom u sali Gradskog veća održana je konferencija za novinare na kojoj su, pored Aleksandra Stefanovića, govorili njen autor Dr. Svetislav Stamenković i Lela Pavlović, direktorka Međuopštinskog istorijskog arhiva.

Knjiga obiluje biografskim podacima o porodici Stefanović i njemu lično, a poseban akcenat sam dao o delu iz života profesora Stefanovića kome se, do sada, nije poklanjala veća pažnja, a tiče se njegove igračke karijere. U prvoj sezoni “Borca“ u Prvoj košarkaškoj ligi 1952. godine bio je najefikasniji, a u kvalifikacijama 1954. godine najbolji igrač. Kao trener, stvorio je najbolju ekipu “Borca“, a nju je predvodio Radmilo Mišović – rekao je Stamenković, dodavši da je ideja o monografiji nastala pre više godina, jer ličnost kakva je Aleksandar Stefanović apsolutno zaslužuje tako nešto.



Iza profesora Stefanovića je težak i trnovit put posut kamenjem, ali vrlo uspešan.



-Prvo kome treba da zahvalim su moja supruga Ljiljana i ćerka Lidija. One su me razumele i shvatale da obavljam jedan težak posao, jer smo retko koji vikend proveli zajedno. Imao sam ozbiljan zadatak na tri fronta. Na svakom sam morao da budem tačan, precizan i odgovoran. Čak 25 redakcija iz čitave nekadašnje Jugoslavije me je redovno zvalo da izvestim o igrama timova iz njihovih gradova kada nastupaju u Čačku. Pogotovo fudbalskih. O košarci da ne govorim. Pratio sam sve i trudio sam se da to bude na najvišem nivou – ukratko se na svoj pređeni put osvrnuo Stefanović, napominjući da je po prestanku trenerske karijere imao ponude da ode na dobro plaćene poslove, ali nije mogao bez svog Čačka i Gimnazije u kojoj je radio kao profesor fizičkog vapitanja.



Lela Pavlović je u svom kratkom obraćanju rekla sledeće:



-Ovo jeste knjiga o Aleksandru Stefanoviću i njegovoj porodici, ali je ovo i istorija sporta u Čačku u drugoj polovini dvadesetog veka. Zato je, za nas istoričare, jako bitno da se pišu ovakve biografije koje će imati odjeka i za kasnije generacije.



Predstavljanje monografije “Profesor sa Morave“, čiji je izdavač Udruženje sportskih novinara grada Čačka, a pokrovitelj Grad Čačak je u sredu, 11. decembra, u 17 časova.

V. D.