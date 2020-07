ZLATAN VASOVIĆ, ĐAK GENERACIJE GIMNAZIJE

Kada je pre četiri godine upisivao srednju školu, Gimnazija mu se nametnula kao logičan izbor, jer je želeo opšte obrazovanje koje obuhvata i prirodne i društvene nauke, koliko je to moguće u jednoj obrazovnoj ustanovi. Nekadašnji đak generacije Osnovne škole “Sveti Sava” i današnji najbolji maturant čačanske Gimnazije Zlatan Vasović, svoj uspeh nikad nije doživljavao kao pobeđivanje drugih, već kao ostvarivanje svojih potencijala.

Sudeći po dosadašnjem uspehu ovog mladog čoveka, Fizički fakultet u Beogradu na jesen će dobiti još jednog sjajnog studenta – Zlatana Vasovića, zaljubljenika u nauku o materiji i njenom kretanju, zajedno sa konceptima poput energije i sile, ali i ljubitelja nauke koja proučava objekte i pojave izvan Zemlje i njene atmosfere.

– Fizika je istovremeno i apstraktna, kao matematika i primenjena, kao ostale nauke. Kada završite fiziku niste previše daleko ni od jedne druge oblasti. To meni odgovara, jer volim kombinovanje više naučnih oblasti, primenu ideja iz jedne u drugoj sferi, i obrnuto. Budućnost nauke vidim upravo u ovom pristupu. Nisam se usmerio na neku određenu oblast, a možda nikad ni neću. Sebe u budućnosti vidim kao istraživača, koji se bavi aktuelnim pitanjima u nauci i svetu. Iako u Čačku ne mogu da imam karijeru koju želim, to je grad u kom sam sazreo kao čovek i grad za koji me vezuju mnoge uspomene. Ne bih bio to što jesam da sam odrastao negde drugde. Siguran sam da ne bih želeo da ga zauvek napustim – iskreno govori za naš list Zlatan Vasović.

U osnovnoj školi “Sveti Sava”, koju je takođe završio kao đak generacije, išao je na okružno takmičenje iz gotovo svih predmeta, a na republičko iz matematike, kao i informatike i fizike, iz kojih je osvajao nagrade.

– U srednjoj je sve to postalo ozbiljnije. Već u prvom razredu sam prošao na pet republičkih takmičenja, iz matematike, fizike, hemije i biologije, i u Regionalnom centru za talente. Imao sam priliku da svoju školu predstavljam na dva revijalna takmičenja iz matematike. Kasnije sam se plasirao i na republička iz istorije, astronomije i informatike. Najuspešniji sam bio u trećem razredu na fizici, kada sam bio prvi u kategoriji za četvrti razred i prošao na Srpsku fizičku olimpijadu, i astronomiji, kada sam takođe bio prvi i plasirao se na Međunarodnu olimpijadu iz astronomije i astrofizike u Mađarskoj. Ali, sav taj uspeh nikad nisam video kao pobeđivanje drugih, već kao ostvarivanje svojih potencijala – naglašava najbolji maturant Gimnazije.

Za ove predmete se najviše zainteresovao sa seminara u Petnici, čiji je polaznik od osmog razreda. Astronomiju je zavoleo u prvom razredu, radeći projekat iz ove oblasti, a fiziku u drugom, kao polaznik seminara fizike.

– Tamo sam imao priliku da slušam zanimljiva predavanja, radim eksperimente i istražujem, i tako sam zaista zavoleo ove oblasti. Fizika mi je još u osnovnoj bila zanimljiva, jer mi je takvu predstavio nastavnik Goran Ivković, koji me je i motivisao da se njom bavim iznad školskog nivoa. Istraživanje sadržaja na internetu, takmičenja i seminari su moje interesovanje za fiziku i astronomiju, dve jako povezane oblasti, produbili i odredili – kaže Zlatan.

A u Gimnaziji najveći utisak na našeg sagovornika ostavio je profesor Milan Vujičić, nažalost preminuli. Profesor Vujičić je Zlatanu predavao matematiku u prvom razredu, kako kaže, na način sličan fakultetskom, gde se zahteva razumevanje teorije:

– Prvo se postave osnovne činjenice, a onda se iz njih izvode ostale. Tu je fokus bio na razmišljanju, a ne na šablonu. Ovakav način rada sam odmah prepoznao, kao nešto što mi odgovara. Ubrzo sam počeo da tako učim samostalno stvari koje me interesuju, što smatram važnim za svoj uspeh. Do pred kraj druge godine razredni starešina mi je bila Irena Simović, pa Biljana Domanović, u trećoj mi je razredni bio Đorđe Ivanović, a u četvrtoj Danilo Đunović. Wima sam zahvalan što su uvek podržavali moje aktivnosti, trošeći svoje vreme i van okvira redovnog posla, ali i imali razumevanja za izostajanje iz škole.

Zlatan će iz vremena srednjoškolskog obrazovanja posebno pamtiti društvo i putovanja, jer je imao priliku da upozna mnoge ljude na manifestacijama, takmičenjima, u školi i u Petnici, a pritom i da putuje:

– Najupečatljivija mi je bila Međunarodna olimpijada u Mađarskoj, jer mi je prikazala drugačije poglede na svet, u okruženju ljudi koji dolaze iz svih zemalja, od Kine do Meksika. Posebno ću pamtiti svoje odeljenje, koje je u svakoj situaciji bilo spremno na šalu. Kad god pomislim na neki čas, setim se duhovitih scena koje su nam se na njemu desile.

Budućim gimnazijalcima ukazuje na činjenicu da će za mnoge predmete koje budu učili misliti da im neće biti potrebni u životu, a možda zaista i neće:

– Ali, prednost Gimnazije je okruženje koje ih gura napred i nudi im mogućnost da bolje upoznaju svoja interesovanja. Tu će zaista shvatiti da li nešto vole, ili ne. U toku svog obrazovanja trudio sam se da se ugledam na one koji su već postigli uspeh i da ih nadmašim. To bih poručio i budućim srednjoškolcima, da sebi postave cilj i da ga slede.

Zlatan je u grupi onih mladih ljudi koji uglavnom ne planiraju mnogo unapred. Ovo leto, pred odlazak na studije, posvetiće seminarima u Petnici, putovanjima i maturi u septembru, koja je odložena zbog pandemije korona virusa.

– I društvo je uvek spremno za izlaske i druženje, mada ih trenutno ometa prijemni. Nadam se samo da se situacija sa pandemijom neće pogoršati i time sprečiti moje planove. Nemam neki stalan hobi, jer volim da uvek isprobavam nešto novo. Ranije sam slao pesme na konkurse i pisao tekstove za jedan časopis o softveru. Zahvaljujući radu na tom časopisu održao sam i uvodno predavanje na Danu slobodnog softvera 2012. u Beogradu, verovatno kao najmlađi učesnik. Napisao sam i nekoliko tekstova za školski časopis i išao na radionice iz novinarstva u Gradskoj biblioteci. Nešto što mi odavno nije samo hobi je programiranje. Preko interneta sam učestvovao u razvoju softvera otvorenog koda (čiji je izvorni kod svima dostupan), i za popularne projekte koje razvijaju ljudi iz celog sveta, ali i za svoje lične projekte – otkriva nam deo svojih interesovanja Zlatan Vasović.

Ipak, budući naučnik, istraživač, najradije izlazi s društvom, a kod kuće obično sluša rok i xez muziku i čita zanimljive stvari na internetu.

