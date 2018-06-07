ТРАЖИМО ПОСАО ЗА ВАС

ПОСЛОДАВАЦ: „HARIZMA PRO TEAM“ ДОО
АДРЕСА: Јездинско поље бб, Чачак
Телефон: 032/332-121
Е-маil: harizma.proteam@gmail.com
Лице за контакт: Драгана Чкоњевић
Назив и опис посла: ПОМОЋНИК ШЕФА МАЛОПРОДАЈЕ
Број тражених извршилаца: 1 (један)
Образовање: виша или висока стручна спрема, без обзира на занимање
Посебна знања и вештине: познавање рада на рачинару, возачка дозвола „Б“
категорије, способност руковођења, контрола реализације постављених задатака, комуникација
Радно искуство: пожељно радно искуство у комерцијалним пословима и у руковођењу већим бројем људи
Врста запослења: одређено време
Место рада: Чачак
Назив и опис посла: ПРОДАВАЦ
Број тражених извршилаца: 3 (три)
Образовање: без обзира на занимање и степен стручне спреме
Посебна знања и вештине: познавање рада на каси и месорезници
Радно искуство: пожељно радно искуство на наведеним пословима
Врста запослења: одређено време
Место рада: Чачак
Назив и опис посла: МАГАЦИОНЕР
Број тражених извршилаца: 5 (пет)
Образовање: без обзира на занимање и степен стручне спреме
Посебна знања и вештине: возачка дозвола „Б“ категорије,
Радно искуство: без обзира на радно искуство
Врста запослења: одређено време
Место рада: Чачак
Назив и опис посла: ВОЗАЧ
Број тражених извршилаца: 3 (три)
Образовање: без обзира на занимање и степен стручне спреме
Посебна знања и вештине: возачка дозвола „Б“ категорије,
Радно искуство: без обзира на радно искуство
Врста запослења: одређено време
Место рада: Чачак
ПОСЛОДАВАЦ: “MHS Team AT” ДОО
АДРЕСА: Вранићи бб, Чачак
Телефон: 032/515 5 081
E-mail: svetolik.maric@mhs.rs
Лице за контакт: Светолик Марић
Назив посла: МЕТАЛОСТРУГАР
Број тражених извршилаца: 1 (један)
Образовање: III или IV степен стручне спреме, металостругар
Радно искуство: без обзира на радно искуство
Врста запослења: на неодређено време
Место рада: Вранићи
Трајање конкурса: 5. 7. 2018.