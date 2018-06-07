Aktuelno Društvo

ТРАЖИМО ПОСАО ЗА ВАС

I. М. Komentara (0)

ПОСЛОДАВАЦ:  „HARIZMA PRO TEAM“  ДОО

АДРЕСА:  Јездинско поље бб, Чачак

Телефон: 032/332-121

Е-маil: harizma.proteam@gmail.com

Лице за контакт: Драгана Чкоњевић

Назив и опис посла: ПОМОЋНИК ШЕФА МАЛОПРОДАЈЕ

Број тражених извршилаца: 1 (један)

Образовање: виша или висока стручна спрема, без обзира на занимање

Посебна знања и вештине: познавање рада на рачинару, возачка дозвола „Б“

категорије, способност руковођења, контрола реализације постављених задатака, комуникација

Радно искуство: пожељно радно искуство у комерцијалним пословима и у руковођењу већим бројем људи

Врста запослења: одређено време

Место рада:  Чачак

Назив и опис посла: ПРОДАВАЦ

Број тражених извршилаца: 3 (три)

Образовање: без обзира на занимање и степен стручне спреме

Посебна знања и вештине: познавање рада на каси и месорезници

Радно искуство: пожељно радно искуство на наведеним пословима

Врста запослења: одређено време

Место рада:  Чачак

Назив и опис посла: МАГАЦИОНЕР

Број тражених извршилаца: 5 (пет)

Образовање: без обзира на занимање и степен стручне спреме

Посебна знања и вештине: возачка дозвола „Б“ категорије,

Радно искуство: без обзира на радно искуство

Врста запослења: одређено време

Место рада:  Чачак

Назив и опис посла: ВОЗАЧ

Број тражених извршилаца: 3 (три)

Образовање: без обзира на занимање и степен стручне спреме

Посебна знања и вештине: возачка дозвола „Б“ категорије,

Радно искуство: без обзира на радно искуство

Врста запослења: одређено време

Место рада:  Чачак

 

ПОСЛОДАВАЦ:  “MHS Team AT” ДОО

АДРЕСА: Вранићи бб, Чачак

Телефон: 032/515 5 081

E-mail: svetolik.maric@mhs.rs

Лице за контакт: Светолик Марић

 

Назив посла: МЕТАЛОСТРУГАР

Број тражених извршилаца:  1 (један)

Образовање: III или IV степен стручне спреме, металостругар

Радно искуство: без обзира на радно искуство

Врста запослења: на неодређено време

Место рада:  Вранићи

Трајање конкурса:  5. 7. 2018.

 

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