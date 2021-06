Представљање каталога и вођење кроз изложбу „Рисим сценограф“

Bela Hamvaš: Šetnja kao odlazak na izvor života Tokom celog života susreo sam se samo s jednim, ili dva čoveka koji su se razumevali u umetnost šetnje, one šetnje koja je genijalnost, one koja je, tako reći, sveto lunjanje. Engleska reč sauntering, koja isto to izražava, starog je porekla. Nastala je u ono vreme kada […]

