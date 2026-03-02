Електродистрибуција: Планирани радови за УТОРАК, 3. март

Планирани радови за УТОРАК, 3. март
Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у уторак, 03. 03. 2026. године, у временском интервалу од 09:00 до 17:00 часова без електричне енергије биће потрошачи са трафостаница Рошци 1 и Каблар.
Од 08:00 до 14:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Међувршју, који се напајају са ТС Брана Међувршје, НН извод ка Чачку.
Од 09:00 до 13:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Мрчајевцима, око Вашаришта, до самопослуге и потрошачи око Хидопродукта. Прекиди ће трајати 20 минута.