RIBOLOVNI KUTAK ZAPADNE SRBIJE, LEPI ULOVI BELE RIBE

U ovo doba godine, posle ulaska štuke u zabranu, naše kolege mogu da pecaju, uglavnom, belu ribu. Tokom protekle nedelje su ostvareni fini ulovi ovih vrsta na svim ribolovnim područjima koje posećuju ribolovci iz ovog dela Srbije.

Na Limu, od Brodareva do Prijepolja i dalje prema Potpeću, kao i duž ribarske staze na samom jezeru, pecana je bela riba i to plotica i skobalj. Ove dve vrste najviše su hvatane i duž reke Drine. Kod Kokinog Broda, zbog leda, i dalje nema ribolova. Na Vrutcima je lovljen keder, a hvatan je i klen. Na Zapadnoj Moravi, od Ovčar Banje do Donje Gorevnice, hvatane su babuška, bodorka i nosara. Duž ribarske staze na Gružanskom jezeru, od bele ribe, najviše su pecane bodorka i deverika. Uhvaćena je i poneka babuška, a bilo je i lepih primeraka grabljivca smuđa.

Do sledećeg izdanja “Kutka” svim ribolovcima jedno BISTRO!!!

Pripremili: Šnel i Duba