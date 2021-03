Dr Tošić objašnjava zašto se ne sme premišljati na vakcinalnim punktovima

Doktor Mihailo Luković je rekao da će čačanski osnovci od prvog do četvrtog razreda nastavati da pohađaju nastavu u klupama. -Razlog za to je što je stvarno izuzetno mali broj dece koja odsustvuju. Niti je to rizično za njih, niti za prosvetne radnike – rekao dr Luković. Kako je istakao, nema problema ni u vrtićima. […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук