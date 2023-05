Ako ne planirate more ove godine predlažemo vam PET destinacija za odmor u Srbiji

Ako ne planirate more ove godine predlažemo vam 5 destinacija za odmor u Srbiji

Da se ne mora otići daleko tokom letnjih meseci Srbija je pravi primer. Od vrhova zapadne Srbije do čistih jezera istoka, dajemo vam 5 predloga kako da se provedete tokom letnjih meseci bez da pređete granicu.

Sokobanja – Odmorite se u najposećenijoj banji Srbije

Na jugoistoku Srbije, među planinama Ozren i Rtanj, ušuškan je pravi turistički biser naše zemlje – Sokobanja. U 2022-oj godini ovo je bila banja sa najviše ostvarenih noćenja i najposećenija naša banja među strancima. Za to su zaslužni sjajna wellness i spa ponuda ove banje ali i prirodni i kulturni potencijal.



Osvajanje Sokograda je nešto što je zanimljivo svim turistima. Planinarima su posebno interesantni Ozren i Rtanj, dok ljubitelje prirodnih atrakcija privlači vodopad Ripaljka, koji je najviši vodopad u ovim krajevima – 40m.



Sokobanja nudi i dosta izletišta i lepih plaža – Tesnac je mesto gde je Moravica najuža i idealna za skokove, 6 kaca je omiljeno kupalište mladih, dok plažu Džentlmen posećuju kupači svih uzrasta. Bovansko jezero je čest izbor za kupače, ali i ljubitelje izleta. Akva park Podina obećava sjajnu zabavu u bazenima za celu porodicu.



Za one koji planiraju aktivni odmor u ponudi su adrenalinski sportovi poput paraglajdinga sa staze na Ozrenu, jedrenje na Bovanskom jezeru, slobodno penjanje na veštačkoj steni u Vrmdži.

Zlatibor – Planina sa najbogatijim sadržajima

Proleće još uvek ni ne krene, a na Zlatiboru smeštaji većinski budu popunjeni. Razlog za to je što je Zlatibor jedno od onih mesta sa sjajnim turističkim potencijalom u toku cele godine.



Najveća vrednost Zlatibora jeste ogroman broj aktivnosti tokom leta, koje su prilagođene za sve uzraste, ali i za različite tipove turista. Ljubitelji ekstremnih aktivnosti sigurno će tako iskoristiti prilku da se oprobaju u paraglajdingu sa Tornika ili kanjoningu uz pratnju vodiča, a nešto manje ekstremni imaju priliku da se spuste niz neki od 4 zip line-a (najduži zip line na Zlatiboru je onaj u selu Ljubiš, sa dužinom od 550m).



Gde god da provodimo letnji odmor, on ne može da prođe bez izleta. Kada je reč o Zlatiboru, on nudi zaista veliki izbor. Naravno, nameće se kao prvi izbor izlet do Stopića pećine, najposećenije atrakcije Zlatibora. Na istom potezu nalazi se i još jedan prirodni fenomen koji morate posetiti a to su Gostiljski vodopadi.

Turističke agencije na Zlatiboru takođe organizuju izlete do Uvca, Šarganske osmice, zatim izlet do etno sela Sirogojno. Od sadržaja za najmlađe, pored brojnih uređenih igrališta, izdvajaju se Avantura park i Dino park.



S obzirom na to da je Zlatibor idealan za aktivan odmor i da pruža bezbroj atrakcija za oblaske, verujemo da je pametnije opredeliti se za privatni smeštaj. Znatno veći izbor lokacija pruža vam priliku da odaberete smeštaj na lokaciji koja će da najviše odgovara vašim planovima za obilazak. Veliki izbor povoljnog smeštaja možete pronaći na stranici – privatni smeštaj Zlatibor kuće.

Vrnjačka Banja – Banja sa sadržajima za sve tipove turista

Najposećnija banja među domaćim turistima, već decenijama unazad važi za kraljicu banjskog turizma. I zaista njena ponuda wellness i spa usluga je na vrhunskom nivou, pa svako ko je ljubitelj ovakvog turizma, bez dileme treba da poseti Vrnjačku Banju.



Međutim, ova banja nudi i mnogo više od toga. Prelepo uređeni parkovi, veliki broj mostova, među kojima se izdvaja čuveni čuveni Most ljubavi, Japanski vrt, učiniće vaše šetnje banjom nezaboravnim. Ono što od nedavno krasi vrnjački park je i panoramski točak, najviši točak ove vrste na Balkanu, sa visinom od 50m. Ovo je sjajna prilika da razgledate Vrnjačku Banju iz potpuno novog ugla.



Kada je reč o aktivnom odmoru i izletima obližnja planina Goč je sjajan izbor za .tu vrstu aktivnosti. Upravo na Goču nalazi se veštačko jezero Selište, vrlo popularno i lepo uređeno mesto za izlete i kampovanje. Napominjemo da je kupanje u ovom jezeru zabranjeno. Goč nudi i 7 lepo uređenih i obeleženih staza za pešačenje. Staze su različite zahtevnosti a neke vode do vidikovaca, neke do jezera Selište.



Nemoguće je govoriti o Vrnjačkoj Banji, a ne pomenuti Lovefest. Festival se održava početkom avgusta, okuplja ljubitelje elektronske muzike i važi za jedan od najboljih omladinskih festivala u Srbiji, ali i šire.

Velika prednost Vrnjačke Banje je što možete naći vrlo povoljan smeštaj. Ukoliko ćete veći deo odmora provesti vani, u aktivnostima, savetujemo vam da zakupite sobe Vrnjačka Banja. Reč je o vrlo povoljnom smeštaju u banji koji je ujedno odlično opremljen pa će tako da zadovolji sve vaše potrebe bilo da boravite duže ili kraće u banji.

Tara – Raj za sve ljubitelje prirode i aktivnog odmora

Krajlaca zapadne Srbije i simbol netaknute prirode, Tara privlači sve veći broj zaljubljenika u prirodu i aktivan odmor. Pešačenje je verovatno najpopularnija disciplina na Tari i izbor koji se nalazi pred vama je zaista veliki. Naime na Tari je uređeno oko 290km staza za pešačenje. Prelepi prizori, lepo uređene staze i fantastični vdikovci koji vas čekaju na kraju mame svakog posetioca Tare. Dva najposećenija vidikovca su Banjska stena i Crnjeskovo i do njih vode staze Mitrovac-Banjska stena i Kaluđerske bare – Crnjeskovo.



U pomenutom Mitrovcu, nalaze se još dva prirodna fenomena Tare, Crveni potok, i tepih livada. Tepih livada je nastajala hiljadama godina, tako što su se ostaci zelenih biljaka taložili, tako da danas imate utisak da se nalazite na najfinijem tepihu.



Ljubiteljima izleta, kao i avantura na vodi dostpuni su obližnja Drina, zatim jezera Zaovine i Perućac. Oba jezera su jako čista i pogodna za plivanje. Perućačko jezero je lepo uređeno i prostor vode je ograđen bovama. Na jezeru se takođe može i pecati.



Drina možete upoznati u njenom mirnom, ali njenom divljem izdanju. Za ljubitelje adrenalina, preporuka je da se okušaju u spustu Drinom, dok je ljubiteljima nešto mirnijeg ambijenta dostupno krstarenje ovom rekom.

Srebrno jezero – Srpsko more idealno za porodična putovanja

Srebrno jezero zbog uređenih plaža i čiste vode zavredelo je nadimak srpsko more. I samo ovo dosta govori o njegovom potencijalu. Jezgro dešavanja na Srebrnom jezeru čini samo šetalište pokraj jezera. Šetalište je jako lepo uređeno i na njemu se nalazi veliki broj je kafića, restorana, prodavnica, objekata brze hrane. Nedaleko od šetališta je i Aqua park Silver lake.



Uređeni deo plaže Srebrnog jezera je prekriven šljunkom, i u jednom delu plaže, koji je u sklopu kafića možete da iznajmite ležaljke. U nastavku je travnata, ali takođe lepo uređena plaža, na kojoj pod bogatom hladovinom možete pronaći prijatan zaklon od sunca.



Ono što Srebrno jezero dodatno čini pogodnim jeste što se nedaleko od njega nalaze i druge čuvene atrakcije – Ramska i Golubačka tvrđava, a na 35km je i manastir Tumane.



Stigli smo do samog kraja. Vama je preostalo samo da razmislite i odlučite koja je destinacija idealna za vas. Mi vam želimo prijatan i nezaboravan odmor!