ALEKSA AVRAMOVIĆ: SVIM SRCEM SAM UZ BORAC!

Istorijski uspeh Borca je, nema sumnje, ostavio pozitivan utisak na mnogobrojne sportske delatnike, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Aleksa Avramović, reprezentativac Srbije i košarkaš španskog Estudijantesa, jedan deo svoje prilično uspešne karijere proveo je u crveno-belom dresu tima iz grada na Moravi. On smatra da je njegovom bišem klubu mesto u društvu najboljih ekipa Balkana.

,,Borac se ove godine plasirao tamo gde pripada – među najbolje timove bivše Jugoslavije. Ne treba trošiti reči koliki značaj ima regionalno takmičenje za sve ekipe koje učestvuju”, izjavio je košarkaš španskog sastava.

Avramović je podsetio na raniji trud Čačana da se dokopaju jadranske elite.

,,Borac je nekoliko godina pokušavao da pronađe svoje mesto u ABA ligi. Pre ovogodišnjeg uspeha, najbliže je bio da to učini na F4 u Čačku, kada je ekipu vodio Raško Bojić. Međutim, tada je na iznenađenje mnogih Krka uspela da slavi u dvorani kraj Morave”, dodao je bivši igrač Borca.

Ipak, ove sezone sve je došlo na svoje mesto.

,,Dve godine nakon F4 turnira Borac je uspeo da ostvari svoj san i uđe u ABA ligu. Svim srcem sam uz Borac i želim klubu još veće uspehe u narednim godinama“, poručio je Avramović.

Pored mnogobrojnih ljudi iz sveta košarke u gradu na Moravi i Aleksa Avramović je oberučke prihvatio poziv na humanitarno delanje.

,,U nedelju sam imao priliku da učestvujem u jednom zaista sjajanom gestu. Doduše, Mozzart godinama organizuje brojne humanitarne akcije. Smatram da to uvek mora da prođe zapaženo, jer je to potez za svaku pohvalu. Uvek ću se odazvati pozivu da učestvujem u humanitarnim dešavanjima. Drago mi je da se to desilo baš u Čačku, u Opštoj bolnici, jer znam koliko je teško zdravstvenim radnicima koji se bore za živote svih nas. A na nama sportskim radnicima je da pomognemo koliko možemo, jer je svaki vid podrške uvek dobrodošao”, završio je reprezentativac naše zemlje.

Piše: Nikola Minović

Foto: FIBA

IZVOR: SAJT KK „BORAC“