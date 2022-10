ANIMANIMA 2022 – Praznik animiranog filma, po 16. put

Deceniju i po posle inicijalnog festivalskog izdanja, kada je Animanima, poput imaginarnog broda porinuta u okean čudesa koje uobičajeno nazivamo animacija, sa namerom (i pod sloganom „Nova inspiracija. Novo iskustvo.“) da svoju publiku vodi na putovanja kakva ni jedan turistički bedeker na svetu ne poznaje, evo nas i pred 16. po redu festivalskim izdanjem.

Za takmičarski program odabrano je trideset dva filma iz petnaest zemalja, koje će ocenjivati žiri sjajnih animatora: Kolja Saksida (Slovenija), Magda Guidi (Italija) i Velislava Gospodinova (Bugarska).

Kolekcija Nezavisna korejska animacija sa filmovima osam savremenih autora iz Južne Koreje prvo je ovakvo predstavljanje kod nas jedne neverovatno uzbudljive animirane kinematografije, pa je u ovom smislu novina u programu.

Animirani radovi iz trajne kolekcije video portala STASH iz Kanade – televizijske reklame, brendirani sadržaji, muzički video – postali su važan sadržaj festivalskog programa. Istražujući obilje materijala, došli smo do teme koja će naizgled obične stvari pokazati u drugačijem svetlu (animirani svet je savršeno mesto da se stvari okrenu naglavce, zar ne?): „Ljubav, prijateljstvo i ostale nedaće“.

Specijal The Best of WTF stiže nam sa festivala u Ansiju i biće poslastica za sve one gledaoce koji uživaju u otkačenom humoru i bizarnim narativnim rešenjima.

Napokon, Animanima.DOCS, polako ali sigurno postaje nezaobilazna programska komponenta festivala, pa i ove godine, sa šest odabranih naslova, svedoči o vitalnosti i efektnoj sinergiji dokumentaristike i animacije.

Ukratko i o radionicama: mlađi polaznici će dobiti prve filmske „uloge“ na radionici sinhronizacije glasova, a nešto stariji, koji pretenduju da stečena znanja jednog dana prenesu nekim budućim polaznicima, saznaće od iskusnih predavača dosta toga o tehnikama i pedagoškim aspektima animiranog filma.



Animanima broj 16, u detaljima na festivalskoj web adresi: www.animanima.org



Kontakt: Milen Alempijević, urednik Filmskog programa i umetnički direktor festivala Animanima, telefon 064 1952509

Sreda – subota, 2 -5. novembar 2022. 27.10.2022